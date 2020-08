Arturo Valls se enfada con la dirección de '¡Ahora caigo!' por su vestuario: "¡Quiero un traje nuevo ya!"

Si la semana pasada Arturo Valls afirmó que no se sentía muy querido "por mi equipo, y menos por dirección" porque no le dejaban cocinar paella todos los días, este lunes volvió quejarse pública e irónicamente de los que mandan en el concurso de Antena 3.

"Una cosita que quería comentar yo, que vengo enfadado", comenzó el programa el presentador. "Vengo mosqueado porque hace días que me voy quejando, pero dirección, como si escuchara llover", afirmó.

Valls explicó que "Mireia (la azafata de ¡Ahora caigo!) se cambia cada dos por tres de ropa y yo no ¡hombre!". Y añadió que "a ver si yo no tengo derecho a expresarme a través de la moda: cambiar los colores, arriesgar con los tejidos, un estampado que me guste a mí...".

El presentador señaló que había dado "un golpe en la mesa" y expresado una petición: "¡Quiero un traje nuevo ya!". Eso sí, contó que "dirección me ha dicho que me cambiarán el traje, pero hoy no, otro día".

Y utilizando la táctica del 'me enfado y no respiro', Valls les advirtió: "Pues vosotros os lo habéis buscado, voy a contener la respiración hasta que me busquéis un traje nuevo para mañana".

Pero los segundos pasaron y nadie le dio una respuesta, así que Valls 'no tuvo más remedio' que respirar y reconocer que "pues tampoco está tan mal este traje y puede aguantar unos días", arrancando las carcajadas del público y dando comienzo al programa.