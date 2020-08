Primeras imágenes de Antonio Banderas por las calles de Málaga tras superar el coronavirus

El actor confesaba hace unas semanas a través de sus redes sociales que había dado positivo en coronavirus. Hace unos días,Antonio Banderas confirmaba a través de Instagram que había superado la enfermedad.

"Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid-19. Estoy curado", escribía en su post. El intérprete no dudaba en tener unas palabras para aquellos que no han conseguido superar la enfermedad. "Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha", culminaba Banderas en su emotivo mensaje.

El pasado domingo Antonio Banderas era fotografiado por las calles de Málaga a bordo de un patinete eléctrico, lo que demuestra que el actor se encuentra ya completamente recuperado de la enfermedad.

Nicole Kimpel, pareja del actor, ha sido la encargada de hablar con la prensa y compartir que el actor se encuentra completamente recuperado de la enfermedad a la que se ha enfrentado. Palabras que quedan confirmadas ahora con las instantáneas del intérprete de El zorro por las calles de Málaga.