Controles de temperatura, grupos de convivencia...preguntas con respuesta ante la vuelta al cole en Cataluña

La vuelta al colegio en Cataluña tras el confinamiento por la pandemia de coronavirus y el descanso estival será una realidad el próximo 14 de septiembre. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha despejado este lunes toda duda sobre la apertura de los centros de aquí a 15 días al estar contempladas «todas las medidas de seguridad necesarias» . Esta es la «clave», dijo, para que los alumnos regresen a las aulas. No obstante, ha reconocido que durante este primer semestre «probablemente» habrá que cerrar aulas o escuelas por la reaparición de rebrotes.

En ello influirá el hecho de que la segunda ola de Covid se haya manifestado en julio y no en octubre, como se pensó inicialmente. «Algo ha fallado», ha asegurado Torra, que ha remarcado que se «tomarán medidas» contra los padres que no lleven a sus hijos a clase este nuevo curso por motivos sanitarios: «Se llama absentismo escolar». Pero los mensajes de tranquilidad lanzados por las autoridades no están solucionando del todo las dudas de progenitores y docentes ante la inminencia del arranque de la actividad lectiva.

¿Cuáles son las principales medidas de seguridad en los centros educativos?

El Govern las hizo públicas el pasado 25 de agosto y contempla que los grupos educativos de segundo ciclo de educación infantil y primaria no serán de más de 20 alumnos. En las aulas de secundaria, la ratio sigue en 30 pero se reducirá siempre que sea posible. Será responsabilidad directa de cada centro ventilar las aulas después de cada clase, y escalonar la afluencia de alumnos tanto en los recreos como en las salidas y entradas.

¿Cuándo y dónde llevarán mascarilla los alumnos?

Los estudiantes a partir de 12 años tendrán que usar mascarilla de manera obligatoria tanto en clase como en espacios comunes del centro como pasillos y accesos. Desde los seis años, solo será obligatoria si así lo requiere la evolución de la pandemia.

Se recomienda un control diario de temperatura a los alumnos. Además, se harán tests masivos entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre a 500.000 personas dentro de la comunidad educativa entre maestros, colegiales y personal administrativo.

¿Serán clases presenciales o habrá un modelo mixto?

El departament de Educació apuesta porque las clases de infantil y primaria sean «siempre presenciales» por motivos pedagógicos y de socialización pero deja la puerta abierta a que para los alumnos más mayores, a partir de tercero de la ESO, se pueda plantear presencialidad combinada con clases virtuales.

¿Cómo se organizarán los grupos de convivencia?

Esta es una de las principales medidas de prevención previstas para la vuelta a la actividad académica. Los grupos estables de convivencia, de no más de 20 alumnos por clase en infantil y primaria, y lo menores posibles en secundaria, podrán coincidir en espacios comunes como el comedor (con la consiguiente distancia de seguridad en las mesas).

¿Cuándo se harán pruebas PCR a los estudiantes?

Con que tan solo se dé un caso de positivo por coronavirus en un grupo de convivencia escolar se procederá a realizar los tests diagnósticos pertinentes al resto de miembros de este colectivo afectado. La totalidad del grupo pasará a ser aislado durante 14 días al haber estado en contacto con el positivo.

Si se producen más de dos positivos en dos o más grupos estables se aislará todo el edificio y si estos casos se dan en diferentes zonas se cerrará totalidad del centro.

¿En qué casos no se ha de llevar al menor a clase?

El departament de Salut ha instado a los padres que no lleven a sus hijos al colegio si estos han presentado síntomas compatibles con un contagio de coronavirus en los últimos 14 días.

En este sentido, el president Torra ha instado a regular «de forma inmediata» el subsidio de conciliación laboral para los padres que hayan de quedarse en casa cuidando de su hijo contagiado o en cuarentena.

¿En qué consiste la figura del coordinador Covid?

Habrá uno en cada centro educativo y su función básica es la detección precoz de posibles casos de Covid. El coordinador se complementa con una enfermera de referencia procedente de la atención primaria con la que se podrá contactar por vía telefónica. Salut y Educació coordinarán conjuntamente este dispositivo de prevención.

¿Se reforzará la plantilla docente?

Se contratarán 8.258 profesionales entre profesores y empleados no docentes este nuevo curso 2020-2021.

¿Se habilitarán clases en espacios cedidos por los ayuntamientos?

Barcelona ha puesto a disposición de los 550 centros escolares públicos y concertados de la ciudad poder ampliar sus instalaciones usando 74 equipamientos y otros 159 en plazas y parques para actividades lectivas y de recreo. Sin embargo, al conseller d’Educació, Josep Bargalló, no le acaba de gustar esta medida que sí está sobre la mesa por el riesgo que supone la movilidad de los alumnos y por el peligro añadido de un uso compartido.

