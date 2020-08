El PP pide que la Diputación convoque un Consejo de Alcaldes para abordar los remanentes municipales

En una rueda de prensa en Montilla, junto a la concejal popular Inmaculada Luque, Romero ha expresado que el acuerdo entre el Gobierno y los alcaldes socialistas de la FEMP es "un chantaje", dado que "piden que se entregue el superávit de manera voluntaria", detallando que pese a las condiciones impuestas "no se devolverán hasta pasados 15 años a partir de 2022".

Además, ha añadido que "ese dinero no puede ser gastado en todo lo que desee el propio Ayuntamiento", a la vez que ha insistido en que "es un chantaje, porque si no se entregan de forma voluntaria estos ahorros, dichos ayuntamientos no participarán de los 5.000 millones de euros que llegan de los fondos europeos".

Al respecto, Romero ha pedido que "se rechace esta propuesta del Gobierno", indicando estar "en contra de esta resolución, para que las corporaciones locales puedan hacer uso de sus ahorros y se emplee con libertad ese dinero para hacer frente a cuantas necesidades se planteen sin ningún tipo de condiciones".

Mientras, Inmaculada Luque ha detallado la moción que llevarán el miércoles a la sesión plenaria a tal efecto, al tiempo que ha hecho referencia al posicionamiento del resto de ayuntamientos gobernados por el PP en la provincia que están en contra de este nuevo RDL 27/2020, de 4 de agosto.