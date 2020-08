Mobilitat inicia aquest dimarts les obres del carril bici de les grans vies

L'àrea de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València té previst iniciar aquest dimarts 1 de setembre els treballs d'execució del nou eix ciclable per les grans vies Fernando el Catòlic i Ramón y Cajal, amb un termini previst d'uns tres mesos. Es tracta del primer eix ciclable de la ciutat que discorrerà habilitant carrils EMT-Taxi amb sobreample per a possibilitar la circulació ciclista pels mateixos de manera unidireccional en sentit del trànsit.

L'empresa Señalitzaciones y Obras Fernández SL és l'encarregada d'executar aquest itinerari —emanat dels pressupostos participatius Decidim VLC 2018— que s'estendrà al llarg de 1.700 metres de longitud des de la plaça d'Espanya fins a Nuevo Centro, i l'obra del qual suposa redistribuir en més d'un 90% la planta viària mitjançant la senyalització horitzontal en calçada, en la qual se suprimiran les actuals línies divisòries de carrils, per a posteriorment establir el nou repartiment.

El nou disseny de la planta viària, apunten des de Mobilitat Sostenible, aportarà un espai extra unidireccional per sentit per a l'ús de bicicletes i vehicles de mobilitat personal (VMP) al costat de la vorera, la qual cosa significarà un important increment de l'ample del carril EMT-Taxi perquè el transport públic mantinga el seu espai, mentre es mantenen dos carrils per a la resta de la circulació al costat del bulevard enjardinat.

En sentit antic llit del Túria, l'eix ciclable connectarà amb el carril bici de Sant Vicent entre la plaça d'Espanya i Sant Agustí; mentre que en sentit cap al centre de la ciutat, connectarà des de Pius XII i fins al del carrer Cuenca.

"Aquest eix ciclable compartit amb EMT i taxis suposa una important novetat a la ciutat respecte a l'ús de la bici, però és una fórmula que ja s'ha demostrat molt útil i factible en moltes ciutats d'Europa, com París, en espais en els quals un carril segregat no cap", ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

No obstant això, ha afegit, "durant les pròximes setmanes i tot el temps que faça falta, des de l'Agència de la Bici de València s'informarà de com tant les persones que circulen amb bicicleta o vehicles de mobilitat persones, com les professionals del transport públic, han de fer-lo quan el seu trajecte discórrega per aquest eix".

Les obres s'inicien des de plaça d'Espanya sentit Nuevo Centro, i una vegada arriben a Petxina, s'executarà el sentit d'entrada.

Afecció al trànsit en una artèria principal

S'ha coordinat amb l'empresa constructora que els treballs s'inicien entre les 09.00 i les 09:30h perquè la seua ocupació no afecte l'hora punta de trànsit del matí, concloent cap a les 17.00-18:00h.

Des del Centre de Gestió de Trànsit de l'Ajuntament de València es preveu una sensible afecció a la circulació, perquè durant el microfresat i pintat de negre de les línies a eliminar s'ocuparan dos carrils, quedant un per a la circulació, per la qual cosa es recomana a qui tinga previst circular per la zona d'obres prendre itineraris alternatius si la seua destinació no està en l'entorn.

Tota la informació sobre les afeccions puntuals estarà disponible puntualment en les xarxes socials oficials del Centre de Gestió de Trànsit.