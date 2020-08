Una festa clandestina de 300 persones a València se salda amb 156 denúncies i dos detinguts

La Policia Local de València ha detingut a dues persones i ha denunciat a 156 en una festa clandestina en el runar del camí de l'Alqueria de Serra, en el barri de Benimaclet, on en eixe moment es concentraven al voltant de 300 persones consumint alcohol i sense respectar les distàncies interpersonals ni portar màscares.

Els fets van ocórrer en la matinada del diumenge 30 d'agost, al voltant de les 07.00 hores, quan un dispositiu policial integrat per 18 agents va accedir a una festa clandestina en el runar del camí de l'Alqueria de Serra en Benimaclet.

Els policies van detindre a una jove de 25 anys per un delicte de tràfic de drogues i a un altre per un delicte d'atemptat a un agent. Així mateix, van denunciar a 156 persones per no portar la màscara ni respectar les distàncies de seguretat interpersonal.

També es van alçar 13 actes per confiscació de drogues, dues per armes prohibides i cinc per la venda ambulant de begudes alcohòliques. A més, es van decomissar 125 pots de cervesa.

El regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, ha lamentat aquests comportaments "irresponsables" i ha advertit: "No donarem espai a aquestes actituds que se salten les normes per ballar i beure alcohol".