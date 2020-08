Antonio Banderas presenta un Teatro del Soho "seguro" y anuncia que prepara un nuevo musical

El promotor, impulsor y fundador del Teatro del Soho CaixaBank ha incidido en que "hemos tratado de mantener un teatro seguro" y pese a la incertidumbre mantiene que "vamos a ver cómo se siguen desarrollando las cosas en el futuro; nosotros lo que queremos es abrir esto cuanto antes". "Mantener la actividad es ahora el caballo de batalla de todos los que nos dedicamos a esto".

Así, entre los objetivos está continuar con 'A Chorus Line' en Madrid y después ir a Nueva York y Londres, al tiempo que prepara otro musical, del que ha dado pocos detalles pero del que ha dicho "es de gran envergadura" y tendrá la misma compañía que 'A Chorus Line'.

La presentación de la temporada 2020-2021 del Teatro está prevista para octubre y durante el encuentro han incidido en que el espacio está preparado con las medidas para adaptarse a la nueva normalidad.

Antonio Banderas durante el encuentro, al que también han asistido la directora Ejecutiva del Teatro del Soho CaixaBank, Aurora Rosales; y el director Territorial de CaixaBank en Andalucía Oriental y Murcia, Juan Ignacio Zafra, ha hablado de estos meses atrás, cuando irrumpió la pandemia y se ha referido a lo que "pueden parecer pequeños fracasos".

En concreto, ha citado la imposibilidad de hacer 'A Chorus Line' durante el verano al aire libre en la plaza de toros de Málaga y también en Madrid. A su juicio, "lo que denota es el espíritu que hemos tenido siempre de continuar, de no pararnos, de internarlo por lo menos".

"Lo que pasa que cuando los números se ponen sobre el papel y cuando nos enfrentamos a la realidad pura y dura tuvimos que dar un paso atrás, que creo fue inteligente en ambos momentos". "'A Chorus Line es un espectáculo que si no llena los teatros no es rentable. Nosotros no vamos buscando la rentabilidad pero no queremos meternos en un pozo y hundirnos económicamente", ha agregado.

Por ello, ha dicho, "decidimos parar". "En cualquiera de los casos el teatro ha seguido abierto, hemos logrado mantener a nuestro equipo técnicos trabajando durante todo el verano", ya que se han llevado a cabo en el marco del Teatro del Soho, proyectos de la división de televisión.

TEATRO SEGURO

Por otro lado, ha explicado que, mientras no se pueda salir al escenario, se centrarán en utilizarlo ensayando, "de alguna forma realmente atípica, ya que ensayar, generalmente, se hace cuando tienes un día de estreno, entonces todo se dirige hacia ello". En concreto, ensayarán durante octubre y noviembre. Asimismo, intentarán, si la situación sanitaria lo permite, hacer las funciones en Madrid de 'A Chorus Line' y e ir a Nueva York.

"Voy a tratar de recuperarlo, por lo menos ir al Teatro Público", ha dicho, además de que se están produciendo llamadas desde Londres: "Hay la posibilidad de internacionalizar los proyectos que teníamos y lo vamos a volver a intentar", ha abundado.

PROYECTO "DE MI VIDA"

Por otro lado, Antonio Banderas ha incidido en que "quiero trabajar menos, quiero trabajar mejor", reiterando que el Teatro del Soho es "el proyecto de mi vida y le quiero dar mucho a este proyecto, me lo paso bien y no me cuesta ningún trabajo venir por las mañanas al teatro".

También ha hablado Teatro Soho TV, asegurando que todo el proyecto está basado "en la búsqueda de la excelencia, ni más ni menos". Así, entre otros, ha anunciado que se tiene previsto realizar programas de grandes entrevistas y ha aludido, por otro lado, al flamenco: "No queremos olvidarnos de dónde estamos de dónde nacemos.

Por su parte, Rosales ha señalado que está previsto que en octubre se lleve a cabo la presentación de la temporada, "lo que no queremos es adelantarnos a presentar una temporada que ya está hecha y luego anularla".

"Hemos decidido ir al tiempo que nos permite la situación", ha dicho Rosales, incidiendo en que "nos tenemos que ir adaptando a cómo va a funcionar el teatro". Por último, ha incidido en que en el Teatro del Soho "se sigue trabajando desde el minuto uno", precisando que "en el confinamiento hemos estado inventando la manera, metiéndonos por las grietas que el virus nos permite para que el teatro siga teniendo actividad", ha concluido.