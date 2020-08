Memoria.- IU recurre en Motril la no retirada de la Medalla de Oro a Franco

20M EP

El grupo municipal de IU-Equo en Motril, en la costa de Granada, ha registrado este lunes un recurso dirigido al Pleno de la corporación local solicitando la "anulación" de la decisión de no aceptar su propuesta de retirar la Medalla de Oro de la ciudad a Franco, al entender que es nula "de pleno derecho por no contar con el informe previo y preceptivo de la Secretaría General y no ser un acuerdo motivado".