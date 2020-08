Almeida: "Con los socios de Sánchez no podemos pactar unos presupuestos; Sánchez tendrá que elegir"

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha alertado de que el primero que tiene que "arrimar el hombro" y "no enfrentar una España contra otra" para salir de la crisis social y económica por la pandemia es el Gobierno: "España puede, la pregunta es si Pedro Sánchez puede".

En su primera rueda de prensa como portavoz de los populares en la sede de Génova, Almeida ha respondido así a la llamada a la unidad lanzada este lunes por el presidente del Gobierno en una conferencia con empresarios y representantes de la sociedad civil.

El también alcalde de Madrid, ha pedido a Sánchez "humildad" y que escuche a los empresarios. "¿No debería haber sido Pedro Sánchez el que escuchara a los empresarios? Hubiera sido comprensible que escuchara él".

"Si entre ellos no son capaces de arrimar el hombro, no nos pueden pedir a los demás que arrimemos el hombro", ha denunciado Almeida -en referencia a los socios del gobierno de coalición- que ha rechazado también "cabildear" con la renovación de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ha asegurado que con los actuales socios del Gobierno, en referencia a Podemos, los populares "no puede pactar los presupuestos" y no puede exigirle esta responsabilidad a la oposición. "Con los socios de Sánchez no podemos pactar unos presupuestos; Sánchez tendrá que elegir"

El portavoz del PP ha advertido de que el líder del partido, Pablo Casado, no irá a la reunión con Sánchez del miércoles "para hacerse la foto" ni para hacer "cortinas de humo" porque no puede pretender que los populares le aprueben "un cheque en blanco" con las cuentas públicas.

"Lo que toca ahora es afrontar la situación, que no es la de marzo, con los instrumentos que tenemos, que no son los de marzo", ha destacado el protavoz popular. "Vamos con retraso, pero hay un trámite parlamentario para que las CC AA puedan asumir el mando para controlar la pandemia. Arrimar el hombro y transferir todas las competencias a las CC AA son incompatibles", ha reprochado Almeida de nuevo a Sánchez. "Desde el punto de vista social, nuestra situación en sensiblemente peor", ha concluido.