Carriedo ve disposición de los grupos a escuchar a la Junta aunque admite que no supone que vaya a ser sencillo

"Eso no supone de modo alguno que el acuerdo sea sencillo", ha aclarado a renglón seguido el consejero para quien lo que se no encuentra no se consigue. En este sentido, ha informado de que había previsto una reunión inicial para el viernes 4 de septiembre, si bien ha apuntado a la posibilidad de retrasar el encuentro por coincidir con una nueva conferencia de presidentes por lo que ve "oportuno" mover la fecha para poder disponer de más información que permita trabajar en las futuras cuentas.

Tras recordar que la Junta de Castilla y León ya publicó la orden en su día para iniciar los trabajos de elaboración de los próximos presupuestos de la Comunidad, el consejero ha explicado que todos deben ser conscientes de la incertidumbre que rodea a la elaboración de las cuentas pendientes aún de despejar dudas respecto a las previsiones de ingresos y de gastos.

Así, ha recordado que a día de hoy no se ha convocado el tradicional Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para conocer las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica a lo que ha añadido que será difícil cumplir el escenario de déficit y de deuda dibujado en su día ara el año 2021 ante las actuales condiciones que descargan en las comunidades el mayor gasto en las materias que gestionan las autonomías.

El consejero ha apuntado asimismo a las incógnitas sobre los fondos europeos del periodo 2021-2027 con la duda, en concreto, sobre los fondos complementarios de nueva generación para los que ha pedido un reparto justo, equilibrado y transparente.

También se ha referido a las incógnitas sobre información tributaria en impuestos cedidos y propios si bien ha asegurado que la intención de la Junta de Castilla y León es no recargar con más impuestos "con carácter general" ni a las familias, ni a las pequeñas y medianas empresas y ni a los autónomos.

Otra de las "indefiniciones muy relevantes" señaladas por Fernández Carriedo es la posibilidad de que en 2021 haya otro fondo no reembolsable como el que se ha creado en 2020 y ha defendido que esta medida sería "muy razonable" ya que se mantendrá la lucha contra el COVID.

Dicho esto, ha asegurado que el próximo presupuesto de la Comunidad se adaptará a las circunstancias de una "triple crisis" para dar la "necesaria respuesta" a los problemas sanitarios y sociales, económicos y de empleo y a los de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos.

El consejero ha asegurado entender "la dificultad" del Gobierno de la nación para presentar "datos ciertos" que permitan elaborar los pertinentes techos de gasto no financiero. "Hay gastos muy relacionados con la pandemia sobre los que hay mucha indefinición en la prestación de los servicios públicos", ha explicado a modo de ejemplo el consejero que ha asegurado asimismo que septiembre es un mes muy exigente en términos económicos y de empleo y "no exento de incertidumbre, sino todo lo contrario".