Roberto Leal da positivo en Covid-19 y no podrá presentar 'Pasapalabra'

El presentador Roberto Leal ha comunicado hoy mismo que tras hacerse una prueba PCR dio positivo en Covid-19, por lo que deberá pasar la cuarentena, lo que le obliga a alejarse del plató de Pasapalabra temporalmente.

"Os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga. No os preocupéis", anunciaba Leal en su cuenta de Twitter.

El presentador de Antena 3 aseguraba no obstante que el programa sigue adelante sin más contratiempos. "Mi compañero Manel Fuentes será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel!", informaba Roberto Leal.

El que fuera presentador de OT también ha querido lanzar un mensaje de fuerza a quienes están en su situación: "Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza", decía en otro tuit.