El PP no tendría "inconveniente" en pactar los presupuestos de la Generalitat pero insiste en "recortar privilegios"

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha señalado que, en cualquier caso, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no le ha llamado desde que antes de las vacaciones reuniera a los portavoces parlamentarios para trasladarles los datos de incidencia del coronavirus y no ha aceptado ninguna de las medidas que han propuestos los 'populares' en los últimos meses, a las que contesta "agradeciendo las aportaciones", ha detallado.

"Sumisión no", ha advertido la dirigente del PP, que ha recordado que suscribieron el acuerdo de reconstrucción en Les Corts, que recogía cosas con las que estaban de acuerdo y otras no. Así, ha incidido en que en estos meses de pandemia su partido ha mantenido una actitud de "lealtad crítica" con el Consell pero no se han aceptado sus aportaciones.

Preguntada sobre la posibilidad de retomar las negociaciones para rebajar el listón electoral al 3%, ha indicado que "nadie en la calle habla de eso", sino que lo que interesa es el inicio del curso escolar, las pruebas PCR o la difícil situación económica. "Es una irresponsabilidad estar hablando de cosas que no le interesan a nadie. No creo que sea necesaria esta reforma y la nadie la entendería, al final es para mantenerse en el poder", ha zanjado.