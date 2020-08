Miguel Lago responde a las críticas por su chiste sobre la infanta Elena y la parálisis cerebral: "No busco ofensa"

Este domingo, Miguel Lago no pasó su mejor noche después de publicar un vídeo en el que hacía un chiste sobre la infanta Elena. Aunque borró la publicación a las pocas horas, el colaborador de Todo es mentira ha seguido recibiendo críticas y se ha visto obligado a defenderse.

"He tenido que parar el coche", decía en su vídeo frente a un cartel en el que ponía "Centro de parálisis cerebral infanta Elena". Muchos tuiteros comenzaron a compartir su vídeo con la intención de exponer su chiste y algunos lo mencionaron a él directamente, por lo que tuvo que pronunciarse.

El "humorista" progre Miguel Lago ha borrado el vídeo donde se creía muy gracioso haciendo un "chiste" sobre la parálisis cerebral y la Infanta Elena.

Como en su tuit pedía "MÁXIMA DIFUSIÓN" vamos a hacerle caso y que lo vea todo el mundo. #FelizLunespic.twitter.com/G1OUf8Sr9j — Kumy Barcelona 🇪🇸🖤 (@tabarniaBCN) August 31, 2020

"Acabo de borrar los tuits, previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor, pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío", escribió el domingo por la noche. "No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila".

Acabo de borrar los tuits previa captura claro. No me compensa darle a mis enemigos carnaza para su disfrute. Quizá esta medida sea peor pero por lo menos así siguen insultándome en el vacío. No soy víctima de nada, solo quiero una noche de domingo tranquila. Besos a todos. — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

Después, Miguel Lago continuó publicando algunos vídeos en los que mostraba chistes que había hecho en el pasado, pues el humorista siempre decía en sus monólogos que era un "hijo de puta".

Bueno, parece que voy a tener que presentarme nuevamente ante tantos que no acaban de entender la esencia última de mi persona. Vayamos unos años atrás. Previously in Miguel Lago... pic.twitter.com/WJV0cnj3IK — MIGUEL LAGO (@SOYMIGUELLAGO) August 30, 2020

Por último, el cómico se justificó con un último tuit: "Venga, no es más que una broma. No busco ofensa. Solo risa tonta. El referente lo entendemos todos, es más viejo que la vida. Un poquito de calma".

"No tiene mayor relevancia ni recorrido. Si pusiera 'Messi' o 'Miguel Lago' lo haría igual", concluyó.