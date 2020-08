Benigànim, confinat durant 14 dies per una "important propagació del virus"

El municipi valencià de Benigànim, situat a la comarca de la Costera, al sud de la província de València, queda confinat a partir de la vesprada d’aquest dilluns, 1 de setembre, a causa de la propagació de la Covid-19.

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha dictat una resolució per la qual s'acorden mesures addicionals en aquesta localitat durant 14 dies naturals a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la pandèmia que viu en l'actualitat la població.

La situació epidemiològica actual en el municipi de Benigànim, d'acord amb els informes emesos des de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, evidència un augment de la propagació del virus en la localitat, on s'ha produït un increment exponencial en la incidència d'aquesta malaltia, molt superior a l'esperat (s'ha passat d'una incidència acumulada de 34,24 per 100.000 habitants en la setmana que va finalitzar el 16 d'agost, a una incidència de 994,46 en els últims 7 dies), i s'ha produït la pèrdua de traçabilitat dels casos.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha assenyalat que l'increment de casos dels últims set dies "evidencia una important propagació del virus a Benigànim, i indica una transmissió comunitària sostinguda, per la qual cosa és necessària l'adopció d'aquestes mesures temporals, amb l'objectiu de frenar i pal·liar el risc de contagi".

"Ha sigut una decisió difícil, però necessària", ha assegurat Barceló, qui ha agraït "la col·laboració permanent prestada per l'alcaldessa de la ciutat i demane la màxima col·laboració per part de la ciutadania perquè les mesures addicionals adoptades servisquen per a recuperar, al més prompte possible, el control de la situació epidemiològica".

Mesures que entren en vigor

Les limitacions entren en vigor aquesta mateixa vesprada i comporten el confinament del municipi, és a dir, es restringeix l'entrada i eixida de persones excepte en diversos supòsits: anar al metge, anar a treballar, tornar al lloc de residència habitual, cuidar de persones majors, menors o dependents, força major o qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa.

La circulació per carretera i vials que transcórreguen o travessen el territori de Benigànim estarà permesa, sempre que tinguen origen i destinació fora d'aquest.

Se suspén així mateix l'activitat educativa i formativa presencial en tots els centres i nivells, incloses les escoles infantils.

A més, durant els pròxims 14 dies, s'acorda el tancament de centres socials, casinos, clubs i establiments d'anàloga naturalesa; centres de dia per a persones majors i altres col·lectius de caràcter social; bars, restaurants i altres establiments d'oci del municipi, llevat que en els mateixos es preste el servei de menjars per a portar o a domicili; gimnasos i centres esportius de tota mena, així com parcs i jardins.

Les mesures excepcionals contemplen també la supressió d'espectacles esportius amb públic; les noces, batejos, comunions o qualsevol altre esdeveniment social amb persones convidades; l'assistència a llocs de culte excepte si manquen de públic o es tracta de funerals.

En aquest últim cas, les vetles tenen una limitació de 15 persones si són a l'aire lliure, i de 10 en espais tancats, es tracte o no de persones convivents. La participació en la comitiva per a l'enterrament o cremació es restringeix a un màxim de 15 persones, entre familiars i afins a més de, en el seu cas, el ministre de culte.

L'alcaldessa demana "tranquil·litat" i "prudència"

L'alcaldessa de Benigànim (València), María Amparo Canals, ha llançat un missatge de "prudència" i "tranquil·litat" als veïns del municipi i ha demanat "no moure's de casa" i seguir "en tot moment" les noves mesures addicionals que la Conselleria de Sanitat ha acordat durant 14 dies naturals, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 que viu en l'actualitat la localitat, i que inclouen el seu confinament.

Canals ha explicat que la consellera de Sanitat, Ana Barceló, es va posar en contacte anit amb ella per a comunicar-li les noves mesures adoptades i enviar-li la resolució, que aquesta vesprada es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La primera edil ha indicat que el consistori "se cenyirà" a les mesures establides per Sanitat i "vigilarà que es complisquen" en l'àmbit privat.

El passat 24 d'agost, l'Ajuntament va anunciar que estava estudiant tancar el consistori en detectar-se nou casos de coronavirus entre el personal municipal, entre ells el tinent d'alcalde i un regidor, després del brot de 24 positius registrat en la localitat, el major en eixa data detectat en la Comunitat amb origen laboral i social. A més, alguns bars ja havien baixat la persiana de manera "voluntària" com a mesura de precaució.