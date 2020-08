Polémica en Lleida por un mural que muestra mujeres desnudas dándose besos y abrazos

Polémica en Torrefarrera (Lleida) por un mural de la artista Cristina Dejuan donde aparece un grupo de mujeres desnudas, algunas de ellas dándose besos y abrazos. Se trata de una de las obras del festival Street Art, que se celebra en el municipio desde la semana pasada. La pintura del mural, titulado "Love is Love", se ha paralizado porque algunos vecinos creen que las imágenes son inapropiadas para los niños.

Este domingo, más de un centenar de personas se concentraron ante el mural "censurado" que la artista Cristina Dejuan había empezado a pintar. La polémica se desencadenó el sábado por la tarde en las redes sociales cuando la autora denunció que vecinos del edificio donde pintaba el mural se habían quejado de su contenido y habían conseguido detener los trabajos. Dejuan asegura que ya le han censurado su arte otras veces, pero que es la primera vez que le pasa con la obra ya empezada. Por su parte, el ayuntamiento lamenta la situación y dice que ha ofrecido a la artista otros emplazamientos para acabar el mural.

El artista Cristina Dejuan ha explicado que empezó a pintar el mural el martes y, desde entonces, "han sido días de lucha constante" con vecinos del bloque que le mostraron su incomodidad con la temática del mural. "Pusieron de excusa que no era apto para niños y que no entendían cómo podíamos poner esto en el espacio público", ha relatado la autora, que ha añadido que cedió a un "primer acto de censura" para tapar dos escenas que los vecinos consideraban de sexo explícito. Igualmente, a finales de semana, los vecinos le pidieron que tapara la desnudez, los besos y las caricias de la obra, peticiones a las que Dejuan no accedió.

Ante esto, la autora ha explicado que el sábado por la tarde el ayuntamiento le comunicó que tenía que parar el mural y que le ofrecían dos opciones. Una era tapar el mural y hacer otro con un nuevo diseño o tapar el mural e ir a un otra pared para acabarlo. Dejuan quiere que el ayuntamiento le proporcione un nuevo muro donde poder realizar la obra, pero se niega a tapar la parte ya pintada. En este sentido y como motivo de protesta, el sábado decidió pintar una última frase a la pared donde se lee: "Esta obra ha sido censurada. Viva el amor. Viva la libertad".

La obra que ha desencadenado la polémica se titula "Love is Love" y, en palabras de su autora, "quiere romper los tabúes asociados con la sexualidad y dar visibilidad a los diferentes tipos de amor que existen desde siempre y por los que todavía hoy en día tenemos que seguir luchando por sus derechos".