Cómo conseguir una olla inteligente y una batidora de mano (¡con todos los accesorios!) por menos de 100 euros

Cocinar es un placer para el que no siempre tenemos tiempo. Aunque seguimos todos los programas culinarios de televisión y streaming, las cuentas de Instagram de los chefs con estrella Michelin y no hay receta realfooder que no apuntemos para hacer en algún momento, rara vez encontramos hueco en nuestras agendas para disfrutar de un buen batch cooking con el que dar forma a un menú semana rico y equilibrado. Por eso, hace tiempo que tenemos en mente hacernos con un robot de cocina que supla todas nuestras necesidades y exigencias, pero, ni tenemos espacio en la encimera y no siempre estamos dispuestos a realizar el desembolso que conlleva su adquisición.

Pero, ¿y si te dijéramos que existen ollas inteligentes capaces de cumplir con estas premisas y, además, preparar las recetas con temporizador para no tener que preocuparnos de su elaboración? Estos electrodomésticos, similares a los de cocción lenta, no paran de ganar adeptos, y es que, ocupando menos espacio que un robot, incluyes numerosos programas de cocinado con los que elaborar un recetario completo y equilibrado. Además, suelen ser más baratas, por lo que no hay que hacer una gran inversión para hacerse con una.

La de Cecotec, el modelo GM H, es ejemplo de ello, ya que, gracias a uno de los promopacks de la marca, está disponible por 99 euros; incluyendo, además, una batidora de mano con todos los accesorios para asegurar que la compra es perfecta. ¿Te animas a descubrir esta oferta?

La olla inteligente y la batidora de mano, de Cecotec. Cecotec

Cómo sacarle partido en la cocina a...

1 La olla programable GM H De menor tamaño, pero con muchas de las funciones de un robot de cocina estándar, este electrodoméstico parecido a una olla de cocción lenta es capaz de cocinar con 19 programas diferentes, ya sean guisos, cremas o postres. Un gran punto fuerte que, sin embargo, queda casi eclipsado por su capacidad para programarlo con 24 horas de antelación para que nos encontremos la comida hecha al llegar a casa sin necesidad de preocuparnos por su preparación, más allá de incluir los ingredientes en el recipiente. Cabe destacar que, para que nos iniciemos con facilidad es su uso, incluye un recetario completo con el que preparar las primeras recetas.

2 La batidora de mano Powerful Titanium Aunque entre los procesos que es capaz de llevar a cabo nuestra olla inteligente están la mayoría de los que realizamos con una batidora, hay otros que, sin necesidad de cocción, necesitan de su acción para conseguir la emulsión adecuada o la textura perfecta. Este modelo es ideal, pues, con una potencia de 1000W, incluye todos los accesorios imprescindibles, desde un procesador de alimentos, con 1250 ml de capacidad, hasta cuatro discos de corte, sin dejar de lado las varillas montaclaras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.