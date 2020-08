Cuando te dejan el dormitorio hecho un cromo en un programa de la tele y acabas siendo viral por la reacción

Son muchos los programas de televisión en los que se puede ver cómo el formato reforma una casa o una estancia de una vivienda para mostrársela después por sorpresa al propietario o propietaria, que normalmente se muestran encantados por la renovación.

Sin embargo, el decorador o decoradora no siempre acierta con los gustos del inquilino, a pesar de lo cual no suelen verse reacciones tan honestas como la que tuvo John, un hombre británico que participó en Your Home In Their Hands (Tu hogar en sus manos, de la BBC).

El clip es de 2015, pero se ha vuelto a hacer viral después de que un usuario de Twitter recuperara el fragmento, tildándolo como la "mejor reacción jamás vista a una reforma". En la escena puede verse a Rachel y John, los propietarios y el momento en el que la presentadora Celia Sawyer les muestra cómo ha quedado su dormitorio después de redecorarlo.

La cara del hombre es un poema. "No me gusta", dice a las claras ante la estupefacción de la presentadora, que pone cara de circunstancias.

El hombre aún añade más críticas. "Está demasiado lleno. No hubiera hecho nada parecido. No me gusta. Se supone que debes poder dormir en un dormitorio y esto es como un área de juegos para niños. Creo que es horrible. No le gusta nada como dormitorio. Lo siento, es un gran pulgar hacia abajo", dice John mientras mira alrededor y frunce la boca hacia abajo.