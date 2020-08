Tres motivos que justifican la compra de este purificador de aire que Amazon ha rebajo un 21%

La contaminación no solo afecta al aire que respiramos por la calle, también al de nuestro hogar. Y, no, no todo tiene que ver con la polución derivada del (ab)uso del vehículo privado o los humos de fábricas, entre otros tantos agentes. Nuestras acciones rutinarias, tales como hacer una tostada o hervir agua para preparar una infusión, también generan químicos volátiles nada recomendables para nuestra salud y evitarlos depende de la responsabilidad individual... Y de contar con los gadgets adecuados para conseguirlo, como los purificadores que tan de moda se han puesto en los últimos meses.

Estas herramientas, capaces de filtrar las partículas nocivas del aire indoor y convertirlas en oxígeno, son de gran ayuda cuando vivimos en ciudades con niveles altos de contaminación o en casas donde la ventilación no es demasiado buena. Una herramienta fácil de usar y con grandes beneficios para la salud, sobre todo si alguien de la familia es asmático o alérgico, que no siempre está sujeta a altos precios. Sirva de ejemplo este modelo de HQKJ, que, solo hoy, puede comprarse un 21% más barato. ¿Quieres saber cómo funciona y qué es lo que te puede ofrecer?

El purificador de aire, de HQKJ. Amazon

Las tres características que te van a convencer

Un purificador de cinco etapas. Este ‘gadget’ se caracteriza por su potente sistema de filtración, compuesto de cuatro capas que incluyen: prefiltro, filtro HEPA de alta eficiencia, filtro de carbón activado y filtro de algodón. Esto asegura que el 99,97% de las partículas nocivas del aire de casa, como el polvo o los alérgenos de hasta 0,3 micras, quedarán atrapados en su sistema y eliminados de nuestro hogar. Además, gracias a incluir un generador de iones negativos de alta presión, este purificador libera hasta cinco millones/cm³ de iones de oxígeno negativo de alta concentración, mejorando la calidad del aire que respiramos ‘indoor’.

Sin olores. Otra de las virtudes de esta herramienta es que es capaz de eliminar del aire, y con facilidad, los malos olores domésticos derivados del uso de la cocina, el baño, la ropa húmeda, el humo del tabaco o las mascotas. Lo consigue, entre otros factores, gracias a la potencia de trabajo y a la durabilidad de los resultados.

Tres modos a tu alcance. Solo con un toque en su interruptor de encendido, este purificador pone a nuestro alcance tres modos de trabajo (alto, medio y bajo) para que activemos el que mejor se adapta a nuestras necesidades en casa momento. Así, el modo de baja velocidad filtra el aire en silencio para un ambiente de sueño tranquilo, mientras que la alta velocidad para una purificación más rápida. Cabe destacar que los tres son combinables con el temporizador de una, cuatro u ocho horas.

