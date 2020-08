Celaá: "Hoy no se haría un cierre definitivo de los centros como en marzo. Los niños no son superdiseminadores"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha afirmado este lunes, a una semana de que los colegios reabran sus puertas para comenzar el curso 2020-21 en plena segunda oleada del coronavirus en España, que a día de "hoy no se haría un cierre definitivo como se hizo en marzo" porque actualmente "sabemos que los niños no son los superdiseminadores del virus como se pensaba en marzo", al tiempo que ha asegurado que "España está preparada para reabrir sus colegios".

Así lo ha manifestado durante una entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero. "España está preparada para reabrir sus colegios", además, "la escuela no solo está trabajando en el comienzo del curso sino también en permanecer abierta durante el curso, que no cierre. Solo se cerrará un centro si hay contagio descontrolado", ha recalcado, la tiempo que ha señalado que ha reflexionado mucho con sus colegas en Europa sobre si la decisión de cerrar los colegios en marzo fue una decisión precipitada.

🔊 Isabel Celaá en @MasDeUno : "España está preparada para abrir sus colegios"#CelaáEnOndaCero

https://t.co/QD7ocfwEbX — Más De Uno (@MasDeUno) August 31, 2020

"Hoy sabemos más de la infancia en relación a la Covid que lo que sabíamos en marzo. Hoy no se haría un cierre definitivo como se hizo en marzo. Sabemos que los niños no son los superdiseminadores del virus como se pensaba en marzo y a través de los grupos burbuja podemos garantizar la salud de los grupos. Todos en Europa tenemos el firme propósito de abrir escuelas, hay consenso internacional al respecto", ha mantenido.

"El curso ha de empezar con un acompañamiento emocional a los alumnos", ha apuntado al comienzo de la entrevista. Preguntada por cómo el Gobierno iba a asegurarse de que las comunidades autónomas cumplían las normas para prevenir los contagios, Celaá ha dicho que "las inspecciones técnicas son de las CC AA, pero la alta inspección es del Estado y ha de observar si se cumple la ley. El Gobierno ha de tener una conversación constante con las CC AA. Al fin ya todas tienen sus protocolos, tenemos una inmensa alegría", ha exclama, para después elogiar los equipos directivos de los centros educativos, que, ha vuelto ha subrayado, "se han convertido en lugares más seguros que otros espacios alternativos a los que puedan ir nuestros niños o jóvenes".

Cerrar el ocio

En este sentido, Celaá ha sostenido que "tiene sentido cuando se dice 'cerremos el ocio para abrir las escuelas'. Los niños no se van a contagiar si no trajeran contagio de fuera. Es importante que los niños no vayan con síntomas al colegio porque la responsabilidad es muy grande. No podemos cerrar una escuela porque el entorno esté debilitado por el virus, porque estos niños querrían ir a otros centros para seguir con el curso", ha afirmado.

Después de decir la semana pasada que había "un exceso de alarma" sobre la vuelta al cole, la ministra dice ahora que entiende la preocupación y lanza un mensaje de tranquilidad a las familias. "Las madres tienen que saber, los padres también, de que los beneficios de la escuela son mucho mayores que cualquier otra eventualidad". Las guías sobre el retorno de la actividad docente son "dinámicas" según evolucione la pandemia, ha agregado.

Sobre la huelga de estudiantes

La ministra de Educación ha dicho que "no me consta la relación entre el Sindicato de Estudiantes y Podemos en este asunto" al ser preguntada si su socio de Gobierno apoya o no la convocatoria de huelga en toda España durante tres días para protestar contra los planes de su departamento sobre el regreso a las aulas. "Las huelgas nunca ayudan a que los servicios funcionen. Pero es importante que este acuerdo entre los interlocutores sociales de la Comunidad de Madrid se forje y se consolide", ha continuado diciendo sobre el protocolo diseñado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sobre este, ha indicado que le hubiera gustado que se hubiera presentado "un poco antes, pero lo digo con afecto. Lo importante es que ya está", ha señalado.

De vacaciones con el teléfono

Preguntada por qué nota de pondría a sí misma a tu propia gestión, Celaá ha respondido: "Soy de Bilbao -bromea-, pero yendo al fondo de la cuestión, eludir la responsabilidad no es uno de mis defectos, tengo otros, pero ese no. He estado todo el tiempo a pie de obra. He pasado agosto hablando con los presidentes autonómicos. Me he retirado de mi despacho 8-10 días, pero no me he retirado de mi teléfono". "En septiembre iremos a colegios y continuaré con otra conferencia sectorial apenas comience el curso". "La nota que me la pongan los demás", ha zanjado.