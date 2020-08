Irene Rosales, molesta con Kiko Rivera por desvelar su intimidad, aclara cuál es la situación económica de ambos

Después de que el propio Kiko Rivera reconociera la delicada situación económica por la que atraviesa desde la llegada de la pandemia del coronavirus, ha sido su mujer, Irene Rosales, quien ahora ha tomado la palabra para aclarar algunos rumores que circulan sobre la pareja.

Ha sido este fin de semana en el programa en el que colabora, Viva la vida, donde la nuera de Isabel Pantoja ha dejado claros algunos términos.

No sin antes poner de manifiesto que no estaba demasiado contenta por la decisión de su marido de airear parte de su intimidad. "El directo de Kiko me pilló fuera, no me gusta que cuente mis intimidades. No sé por qué habla de esas cosas tan privadas, de lo que gana o no gana, de lo que cobra... Él se piensa que habla con dos personas y no se da cuenta de que lo lee mucha gente", lamentó la joven.

Entrando en materia, aclaró que "no" están "pasando apuros económicos en estos momentos".

"Yo sí que tengo un trabajo, pero no para tener un colchón"

"Yo sí que tengo un trabajo, pero no para tener un colchón. La mayoría de los sitios a los que me he ido ha sido por publicidad. No me voy a sitios de lujo porque prefiero ahorrar dinero para comprarme una casa, un coche, o para el futuro de mis hijas".

La joven andaluza recuerda que su marido decidió no trabajar este verano por la pandemia. "Le ofrecieron dos bolos, pero prefirió no hacerlos por las niñas y porque hemos estado mucho tiempo en Cantora y allí está su abuela. Y por mi padre también".

Sin embargo, ella sí trabaja, por lo que desmiente que estén atravesando una mala situación económica. "Me senté con Kiko y le expliqué que él cobra 700 euros, pero yo, por suerte, tengo mis cosas de publicidad con redes sociales".