Del músculo a la grasa: así es la báscula de impedancia que puedes comprar casi a mitad de precio las próximas horas

Ahora, sí: el verano, aunque no estacionalmente, ha acabado para muchos. Con el fin de agosto y la vuelta a la rutina, los planes estivales comienzan a conjugarse en futuro y ya solo hay cabida para cambios de armarios, acopio de material escolar y buenos propósitos de curso que apuntar en la agenda que nos hemos comprado para buscar una motivación extra de cara al otoño. También es el momento de pasar por la báscula y averiguar cuantos kilitos de más o de menos nos ha supuesto la rutina veraniega, sus excesos o su apuesta por disfrutar de más fruta y verdura. Y no, la manera correcta de hacerlo no es en una báscula tradicional.

Además de mantener al tanto a nuestro médico de cualquier decisión que vayamos a tomar respecto a nuestro peso, lo mejor es confiar en gadgets que no solo arrojen información sobre el peso global, sino que nos ayude a conocer y controlar nuestros índices corporales para establecer una dieta sana que no ponga en peligro nuestra salud. Pero, ¿dónde se puede conseguir una báscula de impedancia de calidad y a buen precio? Amazon tiene hoy una respuesta que, además, está sujeta a una muy buena rebaja: la báscula de Yungdo, con más de 2.000 valoraciones y cuatro estrellas doradas, está un 43% más barata que de costumbre. ¿Quieres saber qué te puede ofrecer este gadget de menos de 20 euros?

La báscula de impedancia, de YoungDo. Amazon

Tres (buenos) motivos por los que deberías tenerla

Hasta 19 datos corporales. Esta báscula, una de las más completas del catálogo de Amazon, es capaz de hacer las mediciones y registro de hasta 19 datos corporales, entre los que se encuentran el IMC, la grasa corporal y visceral, la cantidad de músculo o agua, o la masa ósea entre otras. Esto lo logra gracias a la tecnología BIA de la que ha sido dotada, que, con unos sensores de presión y electrodos de alta precisión, es capaz de notar cambios de peso que van de los 0,05 kilos a los 180.

Este ‘gadget’ puede controlar los datos de hasta ocho usuarios para realizar un buen seguimiento de su condición física. Cabe destacar que los identifica automáticamente y que, a cada uno, les envía los registro de los datos diarios, semanales, mensuales y anuales para que estén al tanto de sus cambios. Un diseño a prueba de golpes. De color blanco y líneas elegantes, este dispositivo será un elemento decorativo más de nuestro baño, gracias a la estética de su cristal, a las esquinas redondeadas o a la pantalla LED. Además, no hay que preocuparse por los posibles golpes: está pensada para aguantar presiones superiores a 90 mPa y tiene almohadillas deslizantes para evitar resbalones y caídas.

