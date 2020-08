Armengol tratará este lunes la evolución de la pandemia con los portavoces parlamentarios y los alcaldes de Menorca

En la reunión con los portavoces parlamentarios, Armengol estará acompañada de la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, y la consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa.

Está prevista la participación, por videoconferencia, de los portavoces del PSIB, Silvia Cano; PP, Gabriel Company; Unidas Podemos, Alejandro López; Ciudadanos, Marc Pérez-Ribas; MÉS per Mallorca, Miquel Ensenyat; Vox, Jorge Campos; El PI-Proposta per les Illes, Lina Pons, y el Grupo Parlamentario Mixto, Josep Castells (MÉS per Menorca).

Tras comparecer ante la prensa, Armengol se reunirá con los alcaldes de Menorca para tratar asuntos relacionados con el control del COVID-19.

Participarán también la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora; la consellera insular de Cooperación Local, Cristina Gómez, y el presidente de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), Antoni Salas.

Por parte del Govern, también asistirán el director general de Cooperación Local y Patrimonio, Francesc Miralles; la investigadora Margalida Frontera, y el director del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Rubén Castro.

En cuanto a municipios, participarán Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Mahón y Sant Lluís.

Armengol ya mantuvo la semana pasada reuniones con los alcaldes de Mallorca, para exponerles las nuevas medidas de contención de la pandemia y pedirles colaboración para hacer cumplir las normas anti COVID-19. Los alcaldes trasladaron a la presidenta las dificultades que encuentran para vigilar el cumplimiento de las medidas debido a la falta de recursos de Policía Local.