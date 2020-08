Toñi Moreno abronca a José Antonio Avilés en directo: "No me apostilles más"

Durante su estancia en Supervivientes el colaborador José Antonio Avilés ya demostró que tiene problemas para manterse en silencio y que le gusta el protagonismo y tener la última palabra, cosa que a veces también hace en los platós de Mediaset en los que trabaja.

Fue el caso de la última emisión de Viva la vida con Toñi Moreno como presentadora, tras acabar el periodo en el que ha hecho de sustituta de Emma García, durante el verano.

El caso es que los sentimientos por despedirse del que fue su programa quizá jugaron una mala pasada a la paciencia de la presentadora, que ya ha tenido que llamar la atención a José Antonio Avilés en el pasado.

"No me apostilles más. Hoy tengo poca paciencia, Avilés", le decía en un momento dado Toñi Moreno al colaborador, que, lejos de quedarse callado, volvió a replicar, diciendo "ninguna" (paciencia).

Toñi Moreno volvió, con calma pero firme, a poner en su sitio a Avilés: "Ninguna, pero no apostilles todo lo que digo, tío, por favor te lo pido. Perdón, he pedido perdón. No tengo yo hoy un día de ser muy paciente, lo siento", decía la carismática presentadora.