La advertencia de un médico del Ramón y Cajal sobre la vuelta a los colegios: "Es una auténtica locura abrirlos"

La vuelta al cole está al caer, y lo hace en plena segunda ola de contagios del coronavirus. Por eso, y en pleno debate acerca de cómo se debe realizar la vuelta a las escuelas, hay quien opina que directamente los colegios no deben abrir. El doctor César Carballo opina que es "una locura".

El médico, adjunto al departamento de Urgencias del hospital Ramón y Cajal de Madrid, dijo este sábado por la noche en el programa LaSexta Noche que "con esta incidencia acumulada, es una auténtica locura abrir los colegios. Volvemos a tirar los dados y a ver el resultado que hay".

"Me preocupan mucho los profesores, se habla mucho de ellos, y son el principal colectivo de riesgo de los colegios", dijo Carballo.

El médico mostró también cuáles son sus principales temores: "Me preocupa mucho la transmisión aérea. Son clases de 26 personas, durante una hora exhalando. No va a ser suficiente con ventilar la habitación", dijo.

Sobre la figura del coordinador covid, Carballo afirma que "debe ser un sanitario y no un profesor. Hay un protocolo que se debía conocer hace meses y llegar al consenso y me preocupa que no haya habido ninguna información".