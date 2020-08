Tu horóscopo diario: domingo 30 de agosto de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 30 de agosto de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tienes la sensación de que algo flota por el ambiente que no aciertas a saber lo que es, aunque seguramente está relacionado con tu pareja. No es necesario que te conviertas en detective, simplemente pregúntale cara a cara y observa su reacción.

Tauro

Te gustará saber que hay alguien que está pensando mucho en ti, más de lo que te imaginas. No descartes que en los próximos días te lleguen noticias muy alentadoras sobre esto. Déjate llevar por los acontecimientos, no pongas pegas ni frenos.

Géminis

Te quedar ya muy poco para volver a ciertas rutinas y no te apetece nada porque significan un esfuerzo. Desde luego te va a costar bastante regresar al trabajo o a lo que hacías antes porque además las cosas ya no son como antes. Deberás tener paciencia.

Cáncer

Tienes entre manos un proyecto que te llevará bastante tiempo terminar, y además en un momento dado vas a tener que tomar decisiones por tu cuenta. Es mejor que cuanto antes reclames el control total de la situación. No lo dudes, hazlo cuanto antes.

Leo

Es posible que sufras un retroceso en un asunto al que le estás dando vueltas desde hace unos meses y qué tiene que ver con la vivienda o con cambios en ella. No verás claro la financiación porque lo que te ofrecen no te parece suficiente. Necesitas otras opciones.

Virgo

Ahora te sientes mucho más libre que hace un tiempo, por lo tanto no es momento para dejar entrar de nuevo en tu vida a una persona del pasado así que lo más inteligente es que pases página definitivamente. Ya llegarán otras oportunidades amorosas.

Libra

Es muy posible que tu cuenta corriente haya mermado bastante, pero como no te preocupa demasiado el dinero vas a saber adaptarte la situación sin demasiado esfuerzo. Organizarás todo para gastar menos hasta que se resuelvan los inconvenientes.

Escorpio

Utilizar la diplomacia si tienes que expresar tus opiniones porque vas a tener cerca personas que no están en absoluto de acuerdo contigo y eso puede traerle un problema. Di lo que piensas, pero dilo con toda la tranquilidad y la amabilidad posible

Sagitario

Procura no alterarte si recibes una noticia no demasiado buena ya que si solo ves lo negativo, el vaso medio vacío, no vas a poder remontar la situación. Alguien te da un buen consejo y debes aceptarlo. Descansa todo lo que puedas para sentirte mejor.

Capricornio

Generalmente cumples y haces cumplir las reglas a rajatabla y esa manera de ser tan estricta tienes sus virtudes, pero también sus defectos. Hoy debes procurar bajar el listón, sobre todo si tienes hijos. Deja que las normas se relajen.

Acuario

Alguien te hará ver que ser responsable de tus actos no sólo es bueno para ti sino para todos los que te rodean. Es muy importante ahora que tomes conciencia de lo que significa vivir en sociedad. Ojo con los egoísmos que afecten negativamente a todos.

Piscis

No sería de extrañar que tus creencias espirituales pasen por alguna crisis. Hay cosas con las que no estás de acuerdo y no llegas a comprender y eso ahora mismo te da muchas vueltas en la cabeza. Pero no debes preocuparte, vas a salir reforzado de ella.