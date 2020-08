Las DO gallegas prevén recoger cerca de 65 millones de kilos de uva en una vendimia con medidas anti-COVID

La DO de Rías Baixas encabeza las previsiones de crecimiento, con un alza del 15% hasta alcanzar los 37,5 millones de kilos de uva. En conversación con Europa Press, el director técnico, Agustín Lago, explica que, incluso, "podría ser un poco más", ya que "con las lluvias es posible que pueda haber más kilos al hidratarse más las uvas".

En el caso de Monterrei, el director técnico del Consello Regulador, Luis Miguel López, explica a Europa Press que trabajan con el objetivo de que la campaña sea parecida a la del año pasado, con 5,6 millones de kilos.

En cambio, en Ribeira Sacra se aguarda una cosecha menor, que rondará los 6 millones de kilos -fueron 7,2 millones en 2019, la más abundante de la historia-. Mientras, en Valdeorras se cifra cercana a los 6 millones, una cantidad próxima a los 6,8 millones del anterior ejercicio.

Por su parte, en la DO Ribeiro el presidente del consejo regulador, Juan Casares, indica a Europa Press que no hace una estimación numérica, ya que existen incógnitas como el episodio de mildiu vivido en el confinamiento, aunque hay perspectivas "buenas". Confía en superar, "por supuesto", el suelo histórico de los 9 millones de kilos de 2018, si bien no se atreve a afirmar "si se llegara" a los 12,2 millones de 2019.

En 2019, las cinco DO gallegas alcanzaron la tercera vendimia más alta de la década, con 64 millones de kilos, solo por detrás de 2011 -récord absoluto- y de 2018.

REPUNTE EN RÍAS BAIXAS

En la DO Rías Baixas, la principal de Galicia -cuenta con 177 bodegas inscritas-, la vendimia comenzará "a lo largo de la primera quincena" de septiembre en una campaña con mayor producción debido a una elevada tasa de brotación y a unos racimos mayores que otros años.

En Rías Baixas, hay un adelantado de unos 10 días respecto a otros años, a pesar de que se produjo un "cierto frenazo por las lluvias que cayeron" en las última semanas.

De hecho, "alguna parcela concreta" puede comenzar "este fin de semana", resalta Agustín Lago, que pronostica que varias bodegas se pondrán a vendimiar a finales de la primera semana de septiembre, "en cuanto haya un poco de estabilidad" meteorológica.

En esta DO, en la que el albariño es variedad mayoritaria, se prevé que la vendimia dure entre cuatro y seis semanas. El estado fitosanitario de la uva es "muy bueno" y "las expectativas son muy altas".

INCÓGNITA DE RIBEIRO

En la DO Ribeiro -con 109 bodegas-, "empezará a partir del fin de semana y la próxima semana el movimiento de vendimia", manifiesta Juan Casares.

El presidente del Consello Regulador resalta que hay que ver "cuál fue la incidencia real del confinamiento", pues, aunque en el rural "no se paró", en el Ribeiro "hay un cierto número de personas que viven fuera" y "no todo el mundo tuvo la oportunidad de tratar las viñas igual". Además, "hubo un episodio de mildiu en junio, y hubo zonas que tocó más que otras".

Observa una "buena" calidad fitosanitaria de la uva, a la espera de que alcance el grado de maduración adecuado según los técnicos de cada una de las bodegas.

MONTERREI, CON CONDICIONES METEOROLÓGICAS "EXCELENTES"

La campaña comenzará entre finales de esta semana y comienzos de la viene en la DO Monterrei, que cuenta con 27 bodegas.

El director técnico, Luis Miguel López, asevera que está por ver cómo repercute la pandemia, mientras espera que "se sigan manteniendo" las condiciones meteorológica "hasta ahora excelentes". "Las precipitaciones de unos días atrás favorecieron la maduración y la continuación del ciclo fenológico", reflexiona.

RIBEIRA SACRA Y VALDEORRAS YA COMENZARON

La bodega Ronsel do Sil fue la primera en iniciar la vendimia en Ribeira Sacra esta semana, mientras los técnicos realizan controles de maduración para fijar una fecha de inicio generalizado en próximos días.

Aunque en Ribeira Sacra se prevé un estado "óptimo" de las uvas, el hecho de que algunas enfermedades puntuales hayan afectado a la viñas menguan la campaña de 2020.

En el caso de Valdeorras, las bodegas de Godeval y Valdesil fueron las primeras en iniciar la cosecha de este año.

Aquí, la campaña durará entre seis y ocho semanas, en la cual se esperan superar los seis millones de kilos recogidos. El presidente del Consello Regulador, José Luis García Pando, valora una campaña "óptima tanto en cantidad como en calidad de la uva, porque el estado fitosanitario de las vides es muy bueno".

PREVENCIÓN FRENTE AL CORONAVIRUS

Entre las medidas de prevención frente a la pandemia, los consejos reguladores han trasladado a las bodegas la petición de la Xunta de que informen sobre los temporeros contratados con el fin de hacerles pruebas antes de comenzar las tareas.

A modo de ejemplo, esta semana el área sanitaria de Pontevedra informaba de que comenzaba a realizar test rápidos a 350 temporeros en la provincia de cara a los inicios de los trabajos de recogida de uva.

En lo tocante a los consejos regulares se realiza un protocolo específico para sus veedores y auditores, como la veintena con la que cuenta Rías Baixas, que les compete directamente a ellos y se encargan de hacer las revisiones por las empresas, ya que las contrataciones de jornaleros las hacen directamente las bodegas.

Agustín Lago expresa que algunos de los consejos que se han dado a sus veedores de Rías Baixas es "limitar las reuniones" y "minimizar" los contactos tanto con viticultores como con el material de bodegas.

En el caso de Valdeorras, el consejo regulador ha optado por la contratación de veedores a través de una empresa de trabajo temporal.

"Por parte del Consello Regulador de Ribeiro creo que vamos a poder garantizar un nivel de seguridad muy alto", asegura en esta línea Juan Casares.

Mascarilla, controles de temperatura, hidrogeles, distancia de seguridad entre jornaleros y desinfección de instalaciones son algunas de las medidas que han implantado las bodegas para esta campaña.

Marqués de Vizhoja, de Rías Baixas, fue una de las primeras bodegas gallegas en activar un protocolo frente al COVID-19, que incluye normas como un sistema de balizas para que cada vendimiador sepa por dónde ir y evitar concentraciones de personas. Recomienda no compartir las herramientas, evitar el contacto de las manos con la cara y lavar la ropa después de cada jornada.

Precisamente, los ministerios de Sanidad y Agricultura han hecho un llamamiento a no "bajar la guardia" y a seguir las medidas recogidas en la 'Guía para la prevención y control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas', aprobada hace unas semanas, especialmente las medidas relativas al transporte y alojamiento de los trabajadores temporeros. También han recordado la necesidad de que los ayuntamientos mantengan espacios específicos para el aislamiento de positivos.