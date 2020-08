El Ayuntamiento espera la cesión del solar de los Uribe por parte de la Junta para impulsar el Museo de la Ciudad

"No tenemos ninguna noticia por parte del Gobierno andaluz", han indicado a Europa Press desde el Consistorio. Ha recordado que el alcalde, Julio Millán, planteó entre sus compromisos electorales este nuevo equipamiento en la citada parcela, en una "magnífica ubicación" en el casco histórico, junto al Palacio de Villardompardo y sus Baños Árabes y el Archivo Histórico Provincial.

Ya en diciembre del año pasado el pleno aprobó por unanimidad una resolución para solicitar a la Junta el terreno, ubicado entre la plaza Santa Luisa de Marillac y la calle Los Uribe. Por ello, "a finales del pasado mes de enero" el Consistorio trasladó la petición formal a la Administración autonómica, a cuyo área de Patrimonio corresponde materializarla.

Sin embargo, "en este tiempo la Junta no ha respondido". "No ha solicitado documentación ni nada, no tenemos ninguna noticia", ha señalado el Ayuntamiento. Por tanto, según ha agregado, se está "pendiente de poder ejecutar esa inversión", que asciende a 1,5 millones con cargo a Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi) confinanciada con fondos Feder.

En este sentido, ha apuntado que, una vez se cuente con la parcela y la estructura construida en ella, se procederá a elaborar el proyecto que permita la puesta en marcha del Museo de la Ciudad en un nuevo edificio que también albergaría la Oficina de Turismo. "Sería el primero que interpreta la historia y la cultura de la ciudad, no existe ninguna referencia de este tipo en Jaén", ha precisado el Consistorio.

Para ello, se contaría con elementos didácticos para la interpretación del cambio urbanístico que ha sufrido la ciudad en sus más de 5.000 años de historia, así como de los aspectos culturales y etnográficos que la caracterizan. También se plantea espacio para sala de exposiciones y una zona de cafetería con mirador.

OFICINA DE TURISMO

Además, la Oficina Municipal de Turismo se trasladaría desde la calle Maestra hasta este enclave, en la conocida popularmente como plaza del pato. De este modo, el corazón del casco antiguo se convertiría en paso obligado para quienes visitan la capital jiennense y se contribuiría a revitalizar esta zona.

Por otro lado, se dejaría la puerta abierta, ya con una intervención posterior, a la integración de los restos arqueológicos romanos y mozárabes que presenta el solar en el subsuelo, que permitirían incluso su conexión bajo tierra con el raudal de la Magdalena.

Así las cosas, el Ayuntamiento ha confiado en que la Junta ceda el suelo lo antes posible y ha recordado que el alcalde ha insistido en esta solicitud a responsables regionales "siempre que ha tenido oportunidad", como por ejemplo, en encuentros con los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

Con ello, se pondría en valor una parcela que durante mucho tiempo fue un foco de insalubridad y funcionó como aparcamiento improvisado hasta que el Gobierno andaluz lo cerró con bloques de hormigón a finales de 2018. Lo hizo después de que volviera a ser de titularidad autonómica tras años cedido al Consistorio para su aprovechamiento sin que finalmente cuajara en él proyecto alguno.