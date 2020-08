Máximo Huerta clausura 'Mares de papel 2020' el próximo jueves en el Mirador de Bahía de Mazarrón

El evento se ha venido celebrando con todas las medidas y protocolos de seguridad previstos en esta época del COVID, como toma de temperatura a los asistentes, distancia de seguridad, mascarillas y recogida de datos de todos los asistentes.

'Mares de papel' se ha convertido en un referente de este verano 2020 y una apuesta por la cultura en estos momentos complicados con una gran respuesta por parte del público y repercusión mediática.

Máximo Huerta acude a Mazarrón a desvelar su faceta literaria con su última novela 'Con el amor bastaba', la vida vista a través de los ojos de un niño que descubre que puede volar. Realidad y ficción se amalgaman hasta conseguir un efecto mágico repleto de ternura y encanto.

Ícaro vive con resignación la decadencia del matrimonio de sus padres, la angustia de su madre por el futuro que tendrán que afrontar solos, la confusión de su padre, la inquietud de toda la familia. Pero, mientras el niño despierta a la sexualidad gracias a la complicidad de un compañero de colegio, un día también descubre con asombro que tiene un don, es capaz de volar. Esto lo convierte en una persona admirada por sus vecinos, pero también en alguien diferente. Con el amor bastaba también muestra el angosto pasadizo que nos conduce de la adolescencia a la madurez.

Máximo Huerta (Valencia, 1971) es periodista y escritor. En junio de 2018 desempeñó el cargo de ministro de Cultura y Deporte durante siete días hasta su dimisión. Fue ganador del Premio Primavera 2014 con su cuarta novela, 'La noche soñada'. Inició su trayectoria profesional en radio y medios escritos de su tierra natal, como las emisoras Radio 5 de RNE en Utiel y Radio Buñol, o los periódicos Valencia 7 días y Las Provincias.

Su salto a la televisión se produjo en 1997, año en que se incorporó a la cadena de televisión autonómica Canal 9. Comenzó a trabajar en Telecinco en 2000, presentando y editando el espacio de emisión autonómica de la cadena para la Comunidad Valenciana.

Un año después dio el salto a la emisión a nivel estatal al convertirse en uno de los rostros del noticiario Informativos Telecinco, en los que permaneció cinco años presentando distintas ediciones.

En 2005 dio un giro a su carrera profesional, hasta el momento siempre vinculada a los espacios informativos, y se incorporó al equipo de presentadores de 'El programa' de Ana Rosa,5 un magacín conducido por la periodista Ana Rosa Quintana y muy centrado en asuntos de crónica social.

Su carrera literaria no ha sido tan conocida hasta ahora. Autor de las novelas 'Que sea la última vez', 'El susurro de la caracola', 'Una tienda en París', 'La noche soñada', con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2014, 'No me dejes /Ne me quite pas', 'La parte escondida del iceberg' o 'Firmamento' (muchas de ellas traducidas a varios idiomas). Y de los relatos 'El escritor', 'Elsa y el mar' y 'Partir de cero'; los libros ilustrados 'Mi lugar en el mundo eres tú', 'Paris sera toujours Paris' y 'Viva la Dolce Vita'.

Este año 2020 ha visto la luz su último libro 'Con el amor bastaba' cuyo protagonista es Ícaro, un niño que puede volar, un emocionante viaje que pone foco en la única vía de salvación frente a los desencuentros: el amor.