Una mujer denuncia que el hospital de Villalba se niega a hacerle un análisis de sangre tras morderle una rata

La asociación El Defensor del Paciente ha pedido al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que intervenga en el caso de una mujer que denuncia que el hospital de Villalba se ha negado a realizarle un análisis de sangre tras morderle una rata.

Se trata del caso de Concha, vecina de Moralzarzal. El día 15 de agosto tiró unos papeles a los cubos de basura que tenía debajo del fregadero, de donde salió una rata que le mordió en el antebrazo izquierdo.

"Por dos veces he informado en el Ayuntamiento de Moralzarzal y no han venido a poner raticida en la rejilla de la alcantarilla que tengo al lado de la puerta de mi casa. Desde entonces estoy llamando a todas las puertas para que me hagan una análisis sin conseguirlo. Incluso he tenido que cazar la rata yo sola. La tengo congelada. En el Instituto de Salud Carlos III me indicaron el protocolo que tenía que seguir, pero en el Servicio de Urgencia del Hospital Universitario General de Villalba no quieren hacerme el análisis de sangre", se queja la afectada en una carta, dirigida a la citada asociación.

Concha ha relatado que no se encuentra bien y que las ratas transmiten muchas enfermedades, que pueden manifestarse tiempo después de haberse inoculado el virus. "No quiero tener el mismo trato que se le da a un perro. Tengo derecho a que me hagan un análisis. La presencia de ratas es un grave problema de salud pública en toda España. En las ciudades y en el campo. Lo que me está pasando a mí le puede pasar a cualquiera, te puede pasar a ti, a tu hijo, a tu hermano o al turista desprevenido", indica la afectada.