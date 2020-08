Una actuación de la cantante Soraya provoca aglomeraciones sin respetar la distancia de seguridad

Una actuación de la cantante Soraya Arnelas en una céntrica calle de Plasencia ha provocado indignación en las redes sociales y entre la oposición local tras concentrarse una importante multitud que no respetaba la distancia de seguridad necesaria para evitar contagios de coronavirus.

El pasacalles, autorizado por la Policía Local de Plasencia, se ha celebrado con motivo de la inauguración de un comercio en el que la cantante ha presentado una línea de diseños de su autoría.

"No a las Ferias. No al Festival Folk en su aniversario... Hay dudas de seguridad en la vuelta al cole... pero se permiten conciertos privados en plena calle del Sol con dudosas medidas de seguridad. Después de lo que hemos pasado a mi me produce una profunda sensación de pena y decepción. Me encanta Soraya, pero ni era el momento ni el lugar en mi humilde opinión", ha escrito Mavi Mata, concejal de Podemos en el ayuntamiento, en su cuenta de Facebook.