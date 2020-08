El BNG pedirá en el Parlamento que se adopten medidas contra el "transfuguismo" tras las mociones de censura en Ourense

De ello ha informado la formación nacionalista en un comunicado, en el que el diputado por Ourense Iago Tabarés crítica las mociones de censura y otras acciones que, según denuncia, está "perpetrando el PP con la pasividad y complicidad del PSdeG-PSOE". "Acciones que en algunos casos serían merecientes de investigación judicial", señala.

El diputado nacionalista sostiene que casos como el de Castrelo de Miño o el de Viana do Bolo "dan buena prueba de la necesidad de adoptar medidas verdaderamente eficaces ante este tipo de prácticas".

El BNG considera que "no es asumible en términos democráticos que el PP emplee a tránsfugas, siempre, por cierto, del PSdeG, para quebrantar la voluntad ciudadana de cambio" y "con el fin de mantener sus políticas caciquiles".

"El BNG dice claramente no al transfuguismo y no al indecente oportunismo por aprovechar una laguna normativa, que no es ética ni democrática, para vulnerar la voluntad popular, la voluntad de progreso y de una alternativa de justicia social para pueblos como el de Castrelo de Miño, Viana do Bolo o San Xoan de Río", apunta.

Además, ha vuelto a trasladar su apoyo al alcalde de Viana do Bolo, Secundino Fernández, y a todo su equipo de gobierno ante lo que considera "una nueva agresión democrática a perpetrar por el PP y dos tránsfugas del PSOE el próximo día 1 de septiembre".