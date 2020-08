Revilla ve "muy mal" que Bélgica aconseje no viajar a Cantabria e imponga cuarentena a quien lo haga

Para el presidente cántabro, hay países que, ante la situación económica que ha generado el COVID-19, buscan con estas recomendaciones y medidas "matar dos pájaros de un tiro": por un lado "denostar" a un país, algo que le parece "muy mal", y, por otro evitar que sus ciudadanos se vayan fuera a gastar su dinero.

Así lo ha dicho este viernes Revilla al ser cuestionado por la decisión adoptada el miércoles por las autoridades belgas de situar a Cantabria, y a otros territorios de España, en la lista 'roja' de territorios a los que exigirá cuarentena obligatoria y test médico para los turistas que regresen al país, que, según Revilla, presenta unos "índices" de la enfermedad "superiores" a los de España.

"Yo no sería capaz de salir a decir que la gente no vaya a ningún otro país. Todos estamos en el mismo barco", ha dicho Revilla que, ante posturas como la de Bélgica, la cual "no comprende", considera que no se puede "estigmatizar" a territorios por la situación del COVID-19 que pueda tener en un momento dado.

"Estamos todos en una situación parecida, unos más que otros. El que empezó más tarde pues a lo mejor lo tiene después. No podemos presumir de que nadie haya hecho las cosas extraordinariamente bien porque no es así", ha dicho Revilla que considera que, en esta situación, hay que ser "solidarios" ya que se está "ante un enemigo que no distingue de territorios ni de personas".

Revilla ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, tras asistir a la inauguración de la transformación del Faro de Ajo que ha llevado a cabo el artista urbano 'Okuda'.