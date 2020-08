PSOE de Málaga pedirá el acta de recepción del Hospital de Estepona y culpa al PP de "la demora" para abrir

La vicesecretaria general del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, ha vuelto a reivindicar este viernes la apertura del Hospital: "El PP tiene que madurar políticamente de una vez por todas, estamos en plena pandemia con repuntes en la provincia de Málaga mientras siguen en la política del frentismo", ha afirmado.

De igual modo, ha añadido que "apoyanos la labor que está haciendo el grupo municipal socialista, es una labor de fiscalización y de apuesta con iniciativas que están al lado de los colectivos más vulnerables en esta pandemia".

Además, los socialistas han reprochado al PP "que deje la política de retratos ante el Hospital de Estepona, este centro debería estar abierto ya, con plazas para afrontar la pandemia y dar cobertura a la provincia de Málaga", ha manifestado.

"El PP debe dejar ya de engañar, a finales de 2020 el centro está sin abrir y sin equipamiento. Queremos que dejen el autobombo y que lo abran ya, los vecinos así lo demandan", ha recordado.

En este sentido, ha pedido también explicaciones al Gobierno andaluz sobre el destino de los fondos que Andalucía ha recibido para combatir la pandemia por parte del Ejecutivo central.

"Deben estar a la altura de los ciudadanos, no sabemos tampoco dónde está el plan de contingencia ante el inicio del curso escolar como sí han hecho otras Comunidades Autónomas como la valenciana", ha advertido.

Por último, ha señalado que "la competencia en materia educativa es de las comunidades, ha habido seis conferencias a nivel estatal y un protocolo ya marcado, no sabemos qué ha estado haciendo el gobierno de Andalucía ni el equipo de gobierno de Estepona".

Por su parte, la portavoz socialista en Estepona, Emma Molina, ha criticado que el Hospital de Estepona "ha sufrido demoras en su recepción y que el equipamiento está repartido entre otros centros hospitalarios de Andalucía, es una historia que se está alargando demasiado en el tiempo".

"No se ha cumplido por parte del Ayuntamiento, lo que ha llevado a la demora en dos años de este proyecto por no incluir modificaciones presupuestarias por valor de 1,2 millones de euros para obras estructurales necesarias, no estaba adecuado para la función que iba a desempeñaar", ha añadido.

Para Molina, "la recepción que se vendió hace unos días por parte del alcalde y del presidente de la Junta fue una pantomima, solo intentan calmar las aguas ante la plataforma que se ha creado para exigir la apertura del centro", ha dicho, al tiempo que ha anunciado que el PSOE pedirá el acta de recepción del inmueble. "No nos creemos ni la palabra del alcalde ni la del presidente de la Junta", ha aseverado.