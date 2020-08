Tamara Gorro muestra la realidad que se esconde detrás de un posado perfecto para Instagram

Cualquier amante de la fotografía sabe todo el trabajo que hay detrás de una buena imagen. Y para no los influencers no ocurre diferente, pues la mayoría de publicaciones de Instagram conllevan un esfuerzo y un tiempo que no se suele apreciar en las imágenes.

Tamara Gorro ha querido mostrar su propia experiencia y ha aprovechado una foto de sus vacaciones en Menorca para hacerlo. La extronista de Mujeres y hombres y viceversa ha subido este viernes una imagen tumbada sobre unas rocas dentro del mar, pero la postura, la luz y el encuadre no se consiguieron a la primera.

A través de sus stories ha compartido el proceso para logras esta instantánea, y también todas las fotos fallidas que se hicieron antes. Se hundía en el agua, se sentía un poco tensa e incómoda en la roca, aparecía con la cara tapada o con una expresión para nada estética y no conseguía poner una postura del todo perfecta.

Finalmente logró la imagen deseada, una publicación que ya acumula más de 40.000 likes en pocas horas y en la que se aprecia lo que está disfrutando de sus vacaciones en Menorca.