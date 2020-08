Turismo.- La Junta señala que los alojamientos irregulares están "bajo control" en la provincia

Así lo ha indicado en una entrevista con Europa Press Morales, quien ha trasladado "tranquilidad absoluta" en esta materia y ha valorado la "colaboración muy estrecha" que se viene manteniendo desde hace tiempo entre los agentes y administraciones implicados, como la Asociación de Empresas de Alojamientos de la provincia de Jaén o la Policía.

Una cooperación que permite trabajar, junto a la Inspección de Turismo de la Delegación, sobre "cualquier sospecha de cualquier alojamiento que no esté en regla", de manera que, "en el momento que se detecta, no tenga más recorrido". "Las cifras en este caso están muy controladas y en la provincia de Jaén hay un trabajo colaborativo que no permite que eso sea un problema para nosotros", ha afirmado.

No obstante, Morales ha asegurado que desde el departamento autonómico que dirige en la provincia se va a continuar en esta línea, "no sólo en esta época de pandemia, sino siempre, para que todos los alojamientos de la provincia desde luego se acojan a toda la legalidad"

En todo caso, ha puesto el foco "en lo positivo", que son "esos empresarios que cumplen" y que, además, "han tenido el coraje de seguir luchando y mantenerse a flote en estos momentos" de dificultad por la incidencia de la covid-19. Al hilo, ha apuntado que la Junta "ha puesto todas las medidas encima de la mesa para ayudar, pero ellos han luchado por salir adelante".

"Ese es el sector que nos representa y la mayoría de nuestros empresarios en la provincia", ha manifestado la delegada de Turismo no sin agradecer su labor en un contexto en el que los datos de visitas y ocupación "no son los datos de otros años, pero tampoco los que se esperaban al principio" de la pandemia.