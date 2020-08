Cinco complementos de tu ordenador portátil que ya deberías tener si trabajas desde casa

Aunque muchos crean que sí, una mesa de escritorio y un ordenador portátil no son suficientes para trabajar bien en casa. Es importante contar con herramientas que, en todo momento, nos ayuden a huir de los vicios posturales que la mayoría adquirimos cuando estamos sentados en sillas de oficina, como no apoyar los brazos haciendo un ángulo de 90 grados con nuestro tronco o no tener la espalda completamente apoyada al respaldo. Hábitos nada saludables que, además, pueden conllevar problemas de diferente gravedad para nuestra salud, bien sean dolores de cabeza o de espalda que, si no se tratan a tiempo, pueden, incluso, derivar en patologías más graves.

Para evitarlo, toda ayuda es poca Y no, no hace falta invertir demasiado dinero en asegurar nuestra comodidad y salud mientras trabajamos en casa. Para demostrarlo, hemos hecho una recopilación de cinco gadgets que, desde nuestro punto de vista, nos ayudan durante nuestra jornada laboral. ¿Quieres descubrir cuáles son nuestros imprescindibles?

Cinco complementos que te facilitarán el trabajo en casa

Alfombrilla para el ratón. Aunque no seamos conscientes, no todas las superficies de casa permiten que el ratón se deslice bien. ¿La solución? Una almohadilla que, además, tenga refuerzo en la muñeca para evitar las tendinitis, entre otros problemas derivados de uso del ordenador.

Reposapiés. Entre las recomendaciones más habituales para trabajar sentado sin que esto suponga una merma para la salud de nuestra espalda, suele estar la de mantener las piernas ligeramente elevadas para evitar la tensión en la zona lumbar con la ayuda de un reposapiés como este, que es el más vendido de Amazon.

Cojín lumbar. Además de aportar por una buena silla que nos permita apoyar los brazos y mantener la columna vertebral erguida, es importante hacer con un cojín lumbar que nos ayude a que esta zona esté bien apoyada en todo momento, pues es una de las más susceptibles a las malas posturas y a las patologías derivadas de las mismas.

Base de refrigeración. Este ‘gadget’ consigue que nuestro equipo no se recaliente gracias a unos ventiladores capaces de enfriar las baterías, las tarjetas gráficas y las CPU. Una solución efectiva que, además, es económica, pues no hay que invertir una fortuna para conseguir una de calidad, como este de Klim.

Lamparita. Una buena iluminación del teclado es esencial para evitar acabar con la vista cargada, pero no siempre es fácil lograrlo sin que la luz refleje en la pantalla y deslumbre. A no ser que se cuente con un modelo como este, ideal para iluminar las teclas sin que dejemos de ver lo que estamos haciendo.

