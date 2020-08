El PP critica que la comparecencia de Armengol se retrase hasta el 8 de septiembre

Así se han expresado los 'populares' en un comunicado después de que el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, informase al término de la Diputación Permanente de las fechas previstas para la comparecencia.

La comparecencia de Armengol, propuesta por el PP, es para que detalle la situación sanitaria y las consecuencias económicas derivadas, así como la gestión del Govern. Será el 8 de septiembre, una semana después de otra comparecencia ante el pleno, en este caso del conseller de Educación, Martí March.

Desde el PP consideran que el hecho de que la presidenta "no dé la cara en la Cámara hasta el 8 de septiembre" es "una muestra clara de su falta de transparencia". Igualmente, han criticado que March no comparezca en Comisión.

"Tanto Armengol como March son incapaces de rendir cuentas ampliamente a la oposición sobre su gestión porque además han elegido el formato de pleno habitual para no responder a nuestra batería de preguntas. Nos boicotean nuestra labor de oposición y no quieren un debate interactivo. ¿Qué es lo que no quieren explicar y que no quieren que se sepa?", ha protestado la diputada del PP Núria Riera.