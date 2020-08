El PSOE plantea un "frente común" en Ourense para un nuevo gobierno y Cs pide al PP que ponga fin al "despropósito"

"Un frente común para sacar a Ourense de su atranco", ha resumido, en declaraciones a los medios de comunicación, tras los problemas surgidos en el seno de Democracia Ourense entre el sector crítico de ediles de esta formación con el regidor, Gonzalo Pérez Jácome.

"Un problema serio" del que ha dicho que se desconoce "su alcance", pero no las "consecuencias". "Un PP causante de esta situación que se sitúa al margen y Democracia Ourensana con la práctica totalidad de los concejales amotinados contra su alcalde", ha expuesto Villarino que, a ello, ha sumado la gestión de gobierno. "Ourense no merece una relación de pareja que no funciona".

PROPUESTA DE DIÁLOGO

Por estos motivos, ha expuesto que ofertan "diálogo" a todas las fuerzas políticas "sin exclusión", reivindicando al PSOE como "la única fuerza que puede dar seguridad, estabilidad y un proyecto serio" a la ciudad, aunque se ha mostrado abierto a distintas alternativas.

Así, cuestionado si la opción socialista pasa por un alcalde alternativo, ha afirmado que "lo tenía que ser de manera natural -tras las elecciones municipales- debería ser ahora", apelando al PSOE como la lista más votada. "Podría ser", ha respondido, no obstante, al ser preguntado si cabría un gobierno de 'concentración'.

En ese diálogo, ha incluido al PP ya que ha recalcado que Ourense "no puede permitirse el lujo de exclusiones", aunque no se ha planteado hablar con el presidente de la Diputación de Ourense y dirigente del PP provincial ourensano, José Manuel Baltar, al que ha culpado de la actual situación.

"Es el máximo responsable", ha dicho sobre los términos del acuerdo con Democracia Ourense. Con todo, ahora ha abogado por dejar al margen "ambiciones personales" y "buscar soluciones" para que la ciudad "funcione".

"TEATRO" DEL ALCALDE, PARA CS

Por su parte, en una comparecencia ante los medios de comunicación, el portavoz de Ciudadanos en Ourense, José Araújo, ha considerado que los últimos movimientos del alcalde tras la reunión con los ediles críticos responden a "sus propios intereses". "Seguirá con su teatro hasta la aprobación del PGOM", ha augurado.

Además, ha manifestado que lo difundido hasta el momento es "solo la punta del iceberg" y ha avanzado que las informaciones que llegan a este grupo municipal apuntan a que "habrá más escándalos relacionados con la gestión de Jácome y con su pacto con el PP".

Al respecto, ha recordado que desde la formación naranja ya habían recalcado que Democracia Ourensana no era una partido político sino una "empresa unipersonal" y que habían alertado de las "divisiones internas" tanto de DO como del PP.

RESPONSABILIDAD DEL PP

En este sentido, Araújo ha responsabilizado a los populares de colocar "a este personaje" como alcalde y, por este motivo, les ha instado a "poner fin a este despropósito", ha dicho en referencia a la posible destitución del regidor. "Y si no son capaces tienen que apartarse y permitir que otras alternativas puedan tomar las riendas para devolver la dignidad que Ourense se merece".

Por otro lado, ante las críticas del BNG a su formación por las informaciones dadas a este respecto, Araújo ha lamentado que "haya grupos que no se enteren de nada y por ello no valoren nuestro trabajo, que, como oposición, es controlar al gobierno local e informar a los vecinos de lo que pasa en este ayuntamiento".

Finalmente, el líder de Ciudadanos también quiso mostrar su apoyo a los trabajadores de registro y estadística del ayuntamiento sobre las peticiones de pruebas PCR tras la confirmación del positivo por Covid-19 del asesor de alcaldía.