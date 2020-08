'España, una grande y libre': el bar gallego que no deja indiferente a nadie

Ya desde fuera, la decoración del bar gallego O'Ferrador, en la carretera de Barrañán a Caión, llama la atención: varias banderas preconstitucionales y un claro mensaje, 'Viva España, una grande y libre'. Es, por así decirlo, el Casa Pepe (conocido restaurante de semejante ideología ubicado en Despeñaperros), pero del norte de España.

Habitual punto de reunión de aficionados al motociclismo, este bar es también habitual foco de polémica por su decoración franquista, que comparte sitio con pósters de Márc Márquez. Su dueño, José Manuel Castiñeiras, no oculta su orgullo: "Es mi casa y en una propiedad privada se puede poner lo que uno quiera porque existe libertad de expresión y de pensamiento", ha declarado recientemente a la Voz de Galicia.

El revuelo que suele existir en redes sobre su local tampoco parece importar mucho al dueño: "Yo respeto a los que no piensan como yo, pero se ve que ellos no me respetan a mí. Es más, los invita a entrar a tomar algo. «No les cobro. Solo quiero que me conozcan y así se den cuenta de que no están ante una persona irrespetuosa".