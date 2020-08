Sanidad notifica más de 3.700 contagios en apenas un día y alerta de que Madrid sigue "en fase ascendente"

El Ministerio de Sanidad ha informado de 3.781 casos de coronavirus diagnosticados la jornada anterior, 187 más que la jornada anterior, lo que marca un nuevo máximo histórico desde que se informa de este indicador (25 de mayo). Se trata de la octava semana consecutiva en la que se ha superado el récord en esta cifra.

El Ministerio de Sanidad no ha publicado hasta el momento el informe con los datos desglosados por comunidades autónomas y las cifras totales de la epidemia, por lo que todavía no se puede saber el número de nuevos positivos y fallecimientos que se han incorporado a los registros (es importante recordar que los casos diagnosticados el día previo no reflejan todos los positivos que se incorporan al sistema en un día; miles de casos confirmados con fechas de diagnóstico anteriores se incorporan a los totales cada día).

Respecto al número de fallecidos, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, ha informado de que en los últimos siete días se han registrado 132 fallecidos, tres más que los que constaban el miércoles.

