Caballero (PSdeG) dice que la Xunta "no hizo nada", aunque su "deber" es minorar riesgos "dentro" y "fuera" de las aulas

En declaraciones a los medios antes de participar en una reunión con representantes de Anpas en Vigo, ha subrayado que los socialistas están "perplejos" al constatar que la situación de la comunidad educativa "no ha mejorado en nada" con respecto a la situación que había antes de la pandemia, y ha denunciado que el gobierno autonómico "no ha hecho los deberes", ha estado "ausente" y no se ha preocupado de atender las demandas de ese colectivo.

Gonzalo Caballero ha señalado que "el curso debe empezar", pero debe hacerlo con todas las garantías, y a instado a Feijóo y a los responsables de Sanidade y Educación a tomar las medidas necesarias, con cargo a los fondos que transfiera el Gobierno central para la vuelta a los colegios. "Es hora de poner medidas sobre la mesa y rectificar la inacción de un gobierno desbordado", ha proclamado.

Con respecto a la afirmación del presidente gallego, de que habrá menos riesgo de contagios en los colegios que fuera de ellos, el secretario xeral del PSdeG ha tildado de "irresponsable" esa posición, viniendo de un gobernante que "no tomó medidas". "Intenta echar balones fuera y escapar de sus responsabilidades (...), su deber como presidente es tomar medidas para minorar los riesgos dentro y fuera de las aulas", ha sentenciado.

"DEJADEZ Y FALTA DE GESTIÓN"

Caballero ha advertido de que Galicia "no se puede permitir" que una generación de niños no reciban la educación y formación adecuada por la "dejadez y falta de gestión" de un gobierno autonómico, y ha instado a la Xunta a asumir las medidas del decálogo que ha presentado el PSdeG para una vuelta a las clases segura.

Entre las medidas planteadas por los socialistas, está la contratación de 2.000 profesores, medidas de prevención en las escuelas (mascarillas, geles, toma de temperatura, alfombras desinfectantes, etc.), un plan de digitalización para garantizar la conectividad en caso de un nuevo confinamiento, el refuerzo de equipos sanitarios en los colegios o un plan específico para niños con necesidades educativas especiales.

FEDERACIÓN OLÍVICA DE ANPAS

Por su parte, la portavoz de la Federación Olívica de Anpas, Bertila Fernández, ha lamentado que Educación sigue sin dar respuesta a las demandas de las familias y, por tanto, se mantiene el 'plante' que estas asociaciones han anunciado para los servicios complementarios ('madrugadores', comedores, y actividades extraescolares).

Fernández ha insistido en que esos servicios complementarios "son en realidad servicios educativos" y que deberían ser asumidos por la administración autonómica, en ejercicio de sus competencias, y ha criticado que "no hay un canal de diálogo abierto" entre Educación y las Anpas.

Finalmente, ha reiterado que los miembros de las Anpas no son expertos sanitarios y no pueden encargarse de la adaptación de estos servicios complementarios al protocolo antiCOVID. "Y mucho menos asumir la responsabilidad y firmar que nos hacemos cargo es eso. Es inasumible y una falta de respeto a las familias", ha aseverado.