El primer paciente reinfectado de Covid en España: "Te quedas en shock, no puede ser otra vez"

El primer paciente reinfectado de coronavirus en España es un hombre de 45 años residente en Burgos pero originario de Barcelona. Se infectó de Covid-19 hace tres meses y ahora ha vuelto a contraer la enfermedad, aunque esta vez de forma asintomática, según comentó en una entrevista en Onda Cero.

Al parecer, cuando abandonó el Hospital Universitario de Burgos tras pruebas PCR negativas, los médicos le dijeron que no veían claro si tenía anticuerpos contra la enfermedad o no. Meses más tarde tuvo que someterse de nuevo a la prueba por haber estado en contacto con un infectado, y dio positivo él también.

"Me lo tomé un poco como a broma. Te quedas en shock. Dices: 'No puede ser otra vez'", comentó en la entrevista. El restaurante donde trabaja ha tenido que cerrar a la espera de que los trabajadores den negativo en al menos dos tests. El hombre quiere que su caso sirva para que la gente no se relaje en la lucha contra la pandemia.

Su caso viene tras el primero registrado mundialmente, un hongkonés de 33 años que venía de España. Fue dado de alta tras curarse del virus en abril pero a principios de agosto volvió a dar positivo en las pruebas.

Este descubrimiento podría suponer un revés para quienes basan su estrategia contra la pandemia en la supuesta inmunidad obtenida tras pasar la enfermedad. "Muchos creen que los pacientes recuperados de la COVID-19 tienen inmunidad contra las reinfecciones debido a que la mayoría desarrollaron una respuesta basada en anticuerpos neutralizantes en suero", apunta un estudio de la Universidad de Hong Kong.