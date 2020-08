El Pleno de la Diputación de Palencia aprueba una moción popular para que el Gobierno paralice el RD de Financiación

Así lo expuesto este jueves durante la sesión plenaria la portavoz del PP, María José de la Fuente, quien ha recordado que ya han presentado tres mociones al respecto durante el presente año en febrero, mayo y en la actualidad.

Para de la Fuente este fondo "no viene a resolver los problemas de cada municipio, está condicionado y tiene carácter finalista" además de no tener en cuenta al medio rural, ha afirmado. "La planificación no tiene en cuenta la situación extraordinaria actual, con una caída inesperada de los ingresos en 2020, ya que muchas entidades locales necesitarán esos recursos para su estabilidad financiera" ha añadido.

Por su parte, el portavoz grupo Mixto, Eduardo Hermida, ha manifestado que la moción "hace ver que el Estado va a robar a los pueblos" mientras explicaba que se trata de "un préstamo voluntario con condiciones mejorables". Así ha pedido prudencia sobre lo que se dice y lo que se informa porque considera que se está generando "incertidumbre y malestar" con fines partidistas.

Además, ha acusado al PP de "secuestrar y apropiarse de la voluntad de muchos ayuntamientos" bajo el sigo popular a los que les están prohibiendo que lleven a cabo estos préstamos.

El portavoz del PSOE, Miguel Ángel Blanco, se ha quejado de que el PP se queja cuando es del Gobierno pero no cuando lo hace el Gobierno Autonómico.

Así, ha explicado que el problema de los ayuntamientos no es parte de este acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias sino que viene de mucho más atrás, de "la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria" que contó con el voto a favor del Partido Popular y "que provocó la inutilidad de los fondos municipales durante todos estos años".

Ha admitido que "no es el mejor acuerdo pero al menos abre la mano para gastar los superávit". Asimismo, ha admitido que al PSOE no le gusta que condicione la obtención de fondos al préstamo de dinero al Estado pero que "es el mismo planteamiento de la Junta" y ha señalado la necesidad de trabajar todos juntos para dar una solución a este problema.

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO

Por otra parte, el pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado el informe justificativo elaborado por el área de Servicios Sociales de la Institución que tiene el objetivo de valorar la conveniencia de realizar obras de acondicionamiento en la planta primera, ala derecha, de la Residencia de Mayores San Telmo con el fin de crear una nueva Unidad que permita desdoblar habitaciones que actualmente están ocupadas por dos Residentes.

En otro orden de cosas, el Grupo Popular ha retirado una moción para reiterar la solicitud al Gobierno de España para que articule las ayudas necesarias para paliar los daños del temporal ELSA en la provincia de Palencia, ya que este jueves el BOE publicaba las ayudas para ellos y ha presentado una de urgencia para el depósito parcial de superávit en inversiones parcialmente sostenibles.

En concreto, dicha liquidación presupuestaria de 2019 destinará un total de 1.461.000 euros, 1.281.000 en obras en carreteras provinciales y 180.000 euros, en el Palacio Provincial.