Un total de 13 títulos del Festival de San Sebastián competirán por el Premio Irizar al Cine Vasco

En un comunicado, fuentes del Festival donostiarra han indicado que Zinemira, la sección dedicada específicamente al cine vasco, contiene once títulos de ficción y no ficción.

Por su condición de largometrajes proyectados en estreno mundial, nueve de ellos optarán al Premio Irizar al Cine Vasco junto a otros cuatro trabajos presentes en otros apartados del Festival. En total serán 13 los largometrajes que competirán por un galardón de 20.000 euros brutos para el productor o productores de la película.

Tras estrenar en la Gala del Cine Vasco su debut, 'Un otoño sin Berlín' (2015), Lara Izagirre Garizurieta (Amorebieta-Etxano, Bizkaia, 1985) inaugurará Zinemira con 'Nora', un proyecto que fue seleccionado en el Foro de Coproducción Europa-América Latina de 2018.

Ane Pikaza, Héctor Alterio y Loli Astoreka figuran en el reparto de este filme sobre Nora, una joven que pierde a su abuelo argentino e inicia un viaje por la costa del País Vasco para llevar sus cenizas junto a las de la abuela en una vieja Dyane 6.

David González Rudiez (Bilbao, 1980), que hace dos años participó en Zinemira con 'La noche los lleva' (2018), volverá a la sección para presentar su cuarto largometraje, 'Talento/ Talent', la historia de un director de cine de guerrilla que se enfrenta al reto de hacer, al fin, una película comercial. Eugène Green (Nueva York, 1947), cineasta estadounidense afincado en Francia cuyos largometrajes han pasado por la Quincena de Realizadores de Cannes, el Festival de Locarno y el de Berlín, propone en 'Atarrabi et Mikelats' una revisión de ambos mitos vascos.

Amaia Merino (Donostia, 1970), que coescribió y codirigió 'Asier ETA biok' (Asier y yo, 2013, Premio Irizar al Cine Vasco), firma junto a Miguel Ángel Llamas (Noain, Navarra, 1980) 'Non dago Mikel? / Where is Mikel? (¿Dónde está Mikel?)', relato de la desaparición en 1985 de Mikel Zabalza, un joven detenido por la Guardia Civil que 20 días después fue hallado muerto sin que nadie fuera juzgado ni condenado por ello.

La nueva colaboración entre Josu Martínez (Bilbao, 1986) y Txaber Larreategi (Donostia, 1986), que han presentado en San Sebastián obras como 'Sagarren denbora' (2010), 'Gure sor lekuaren bila' (2015) o 'Jainkoak ez dit barkatzen' (Gala del Cine Vasco, 2018), se titula 'Caminho longe' y refleja el camino de vuelta a casa del exmilitante de ETA Alfonso Etxegarai tras décadas de exilio en la isla africana de Santo Tomé y Príncipe.

Javier y Romerales, dos veteranos sintecho que duermen en las calles de Madrid, son los protagonistas de 'Hijos de Dios', el nuevo trabajo de Ekain Irigoien (Donostia, 1981), autor del documental 'La cañada de Andrea' (2014) y del corto 'Kresala', incluido en la película colectiva 'Kalebegiak' (2016), estrenada en el Velódromo durante el Festival. Por su parte, tras dirigir los documentales 'N'Diawaldi Bouly' (2011) y 'Born in Gambia' (2019), Natxo Leuza (Pamplona, 1977) ha creado un retrato poliédrico del músico Enrique Villareal 'El Drogas', exmiembro del grupo Barricada.

Habitual en distintas secciones del Festival con títulos como 'Aupa Etxebeste!' (2005), 'Urte berri on, amona!' (2011) o 'Dantza' (2018), Telmo Esnal (Zarautz, 1967) ha recuperado un relato de Pablo Azkue para transformarlo en 'Urtzen', un ensayo cinematográfico sobre la existencia creado a partir del reciclaje de diálogos, imágenes y música.

Con amplia experiencia en la dirección de documentales, Pepe Andreu (Elche, 1973) y Rafael Molés (Castellón, 1974) clausurarán la sección de Zinemira con 'Lobster Soup', un proyecto que en 2018 pasó por el Foro de Coproducción de Documentales Lau Haizetara y que da voz a los parroquianos de un pintoresco café islandés.

También estarán en Zinemira, pero fuera de concurso por no ser largometrajes, 'El Estado contra Pablo Ibar/ The Miramar Murders: The State vs. Pablo Ibar' y 'Jo ta ke/ Non Stop (Erre que erre)'. La primera es una serie documental de seis episodios (en San Sebastián se proyectarán dos) en la que el productor y director Olmo Figueredo (Sevilla, 1980) narra la odisea judicial de Pablo Ibar, que lleva preso en EEUU más de 25 años, incluidos los 16 que pasó en el corredor de la muerte.

El segundo, de Aitziber Olaskoaga (Getxo, Vizcaya, 1980), es un mediometraje que empezó a gestarse en el programa de residencias Ikusmira Berriak y que su autora plantea como un viaje a la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) para trazar una reflexión sobre la memoria.

OTRAS SECCIONES

Sí optarán al Premio Irizar al Cine Vasco varias producciones anunciadas con anterioridad en otros apartados del Festival como 'Akelarre', de Pablo Agüero, incluida en la Sección Oficial; 'Ane', de David Pérez Sañudo, e 'Hil kanpaiak', de Imanol Rayo, que forman parte de New Directors; y 'ARZAK Since 1897', de Asier Altuna, que inaugurará Culinary Zinema.

También hay producciones vascas en Zabaltegi-Tabakalera, donde participan los cortometrajes 'Autoficción/ Autofiction', de Laida Lertxundi, y 'Ya no duermo', de Marina Palacio, y en Made in Spain.

En esta sección, una muestra del panorama del cine español del año, participa 'La isla de las mentiras/ The Island of Lies', en la que su autora, Paula Cons Varela (A Coruña, España, 1976) evoca la historia real del hundimiento del barco que en 1921 se conoció como el Titanic gallego. Se trata del primer largometraje de ficción de su directora, que antes ya firmó documentales como 'La batalla desconocida' (2017) o 'El caso Diana Quer, 500 días' (2018).

En la Gala de Cine Vasco, que se celebrará el 22 de septiembre en el Teatro Victoria Eugenia, se estrenará 'Bizimina', un cortometraje dirigido por Migueltxo Molina (Pamplona, 1978), Pablo Iraburu (Pamplona, 1969) y Jon Maya (Errenteria, 1977) que hibrida documental y danza para construir un relato que reconforte en estos tiempos de pandemia.

En la gala también se entregará el Premio Zinemira, el galardón honorífico otorgado por el Festival y las asociaciones de productores Ibaia y EPE/APV para reconocer la trayectoria de una personalidad destacada del cine vasco. Asimismo, la Gala EiTB acogerá el día 23 el estreno de 'Alardea/ Boast (Alarde)', serie de cuatro episodios dirigida por David Pérez Sañudo sobre la participación de las mujeres en los desfiles tradicionales de Irun y Hondarribia. El Festival proyectará dos de ellos.

Por último, Arantza Santesteban (Pamplona, 1979) participará con una película en fase de producción '918 gau/ 918 Nights (918 noches)' en WIP Europa, el nuevo work in progress del Festival de San Sebastián que surge como evolución de Glocal in Progress. Esta película en producción se gestó en el programa de residencias Ikusmira Berriak.