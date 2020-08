La Filmoteca Rafael Azcona reabre con el significativo título 'Amanece que no es poco'

En rueda de prensa, la directora de Cultura, Ana Zabalegui, y el programador Félix Abel de la Cruz han presentado una programación compuesta por ocho películas que suponen el regreso a la actividad de una filmoteca en un momento, ha dicho Zabalegui, en el que se ha visto el "papel" de las mismas.

Así, y bajo el prisma de ofrecer películas poco accesibles, comenzará con 'Amanece que no es poco', un significativo título que el programador no ha pasado por alto al tiempo que ha ensalzado que se trata de una copia de 35 milímetros cedida.

La directora general ha explicado que, para hacer frente a la necesaria seguridad sanitaria, se reduce el aforo al 75 por ciento; uso de mascarilla; venta on line que permitirá saber quién se sienta en cada localidad; y organización en la venta residual en taquilla y en las entradas y salidas.

Todas las películas tendrán un coste de 2,5 euros (dos con carné joven) y mantendrán el horario de las 20:15 horas de todos los martes y miércoles del mes.

UNA PROGRAMACIÓN FESTIVALERA

El clásico de José Luis Cuerda 'Amanece que no es poco' inaugura este próximo martes día 1 la programación de septiembre de la Filmoteca, en la que será una tarde especial por el regreso de la Filmoteca a la actividad y además con uno de los grandes hitos del cine español, incluido en el ciclo de 'Las 100 de la Academia'.

A continuación, y haciendo honor a un mes muy festivalero como septiembre, el programa plantea la proyección de cinco películas que han dejado huella en los festivales más prestigiosos del mundo: la francesa 'Synonymes', de Navav Lapid, el día 2 de septiembre; la búlgara 'Bashtata (The Father)', de Kristina Grozeva y Petar Valchanov, el día 9; la estadounidense 'Light of my life', de Cassey Affleck, el día 15; y la sueca 'Om de Oändliga' de Roy Andersson el día 16.

Continúa con la celebración del 90 cumpleaños de Clint Eastwood, a través de la proyección de 'Richard Jewell' el martes día 29, y el absoluto clásico 'Por un puñado de dólares', dirigida por Sergio Leone, el día 30, y que además cuenta con la mítica banda sonora del recientemente fallecido Ennio Morricone.

La programación se completa con la recordada cinta de culto 'Under the Skin', dirigida por Jonathan Glazer e interpretada por Scarlett Johansson, y que fue objeto de numerosos premios y nominaciones tras su estreno en el año 2013.