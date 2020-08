Díaz cree que habrá acuerdo para extender los ERTE, pero no en la reunión del día 4 en Baleares

Así lo ha señalado en una entrevista a RNE, recogida por Europa Press, donde ha apuntado que no se reúnen las condiciones para cerrar el acuerdo, y que ese día únicamente se arrancará la mesa del diálogo social. "Luego hay una mesa técnica. El diálogo social es muy intenso. No es sólo cuando aparecemos firmando, tiene mucho trabajo previo", ha subrayado.

Actualmente, la herramienta de los ERTE expira el 30 de septiembre. Respecto a la petición de los sindicatos para que se mantengan las cuantías de las prestaciones asociadas a los ERTE para llegar a un acuerdo, la ministra ha señalado que "nadie se sienta a negociar con líneas rojas" y ha dicho que esto forma parte de la negociación. Además, ha agradecido a los agentes sociales su trayectoria.

No obstante, no ha señalado hasta cuándo se prevé extender los ERTE. "Si la herramienta funciona bien, ¿por qué le vamos a poner plazos? Lo importante es que el Gobierno no va a dejar caer a nadie", ha insistido.

El Govern balear, que ha solicitado reiteradamente el prolongamiento de los ERTE atendiendo a la especialización turística de la Comunidad, interpreta la convocatoria en Palma como un gesto de reconocimiento por parte del Gobierno a la situación económica y laboral de las Islas.

"Un evento de estas características servirá sin duda para poner el foco en las singularidades del mercado laboral del archipiélago, marcado por un elevado peso de trabajadores fijos discontinuos", señalaban desde el Govern hace una semana.

CONCILIACIÓN FAMILIAR

"Se abre la mesa de diálogo social el 4 de septiembre para dar apoyo al sector turístico en Baleares y uno de los elementos que se van a discutir es el plan 'Me cuida'. Transmito tranquilidad, porque el plan va a continuar", ha añadido.

En esta línea, Díaz ha asegurado que el Gobierno va a desplegar las medidas necesarias para que los trabajadores puedan cuidar de sus hijos, proteger a los docentes, evitar contagios y preservar la educación.

La ministra ha afirmado que el Ejecutivo piensa prorrogar el plan 'Me cuida' para permitir que los padres con hijos con coronavirus puedan acogerse a una flexibilización de su jornada laboral.

Asimismo, ha recordado que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya arbitró una medida, "que fue desplegar la incapacidad temporal en aquellos supuestos de cuarentena". "Se van a tomar las medidas necesarias para que nadie se quede atrás", ha remarcado.

La titular del Ministerio también ha defendido la labor de la ministra de Educación, Isabel Celaá, frente a las críticas que ha recibido por su falta de liderazgo en el regreso a las aulas. "Hace un trabajo extraordinario y tiene un equipo magnífico", ha apostillado Díaz.

Por otro lado, respecto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), la ministra ha señalado que son 700.000 los trabajadores que siguen acogidos a esta herramienta y ha dicho que estos trabajadores "están localizados en sectores muy concretos".

Paralelamente, la ministra considera que habrá acuerdo con empresarios y sindicatos para regular el teletrabajo y ha dejado claro que "la clave del teletrabajo es que sea voluntario para ambas partes". "Nadie podrá imponerlo", ha añadido.