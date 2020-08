Carlota Corredera responde a las críticas por volver a Mediaset tras el positivo: "Hay cadenas que no hacen pruebas"

El positivo en Covid-19 de Marta López tras su presencia en una fiesta en la que supuestamente no se respetaron las medidas de seguridad está dando mucho que hablar y está salpicando a otros rostros de Mediaset. Los colaboradores de Sálvame que estuvieron en contacto con ella tuvieron que hacer cuarentena, pero no sucedió igual con Carlota Corredera, quien tuvo que enfrentarse a las críticas de los espectadores por volver al trabajo.

La presentadora aprovechó la sección del médico Jesús Sánchez en el programa de este miércoles para pronunciarse sobre el tema y defenderse de estos comentarios: "Quiero decirle a toda la gente que nos ve (...) que si nosotros no estuviésemos cumpliendo con los protocolos de seguridad (...) que están absolutamente legislados y publicados por las autoridades sanitarias de este país, no estaríamos aquí".

Ya dejó claro en redes que el pasado domingo estuvo con total normalidad al frente de Hormigas blancas porque "el protocolo de medidas de seguridad" se lo permitía.

"Si nosotros no estuviésemos donde tenemos que estar y haciendo las cosas como las estamos haciendo, alguien tendría que intervenir", continuó explicando en Sálvame. "Hay sitios en este país, cadenas de televisión que me consta que no hacen ni pruebas. Y solo nos llevamos los palos los de siempre", añadió, como claro zasca a la competencia.