El Principado no concederá este año las tradicionales medallas del Día de Asturias por la pandemia

De este modo, no solo no se celebrará la entrega de estas distinciones a personalidades y colectivos de referencia para la comunidad, sino que en 2020 no se otorgará dicho reconocimiento ante la excepcional situación generada por la COVID-19, según confirmación del Ejecutivo autonómico a Europa Press.

Además de la ausencia de medallas, el próximo 8 de septiembre tampoco se desarrollarán las habituales actividades relacionadas con la efeméride como mercadillos o conciertos.

En esta edición, el Día de Asturias se limitará a un protocolario acto que servirá para mostrar "el respeto a las víctimas" y que será "muy respetuoso con las normas sanitarias, para dar ejemplo y también para agradecer su labor a todas las personas que han participado en la lucha contra la COVID, que aún no ha finalizado".