El PP denuncia la "desesperante" situación de los sanitarios por la "negligencia" del Govern

En un comunicado, el PP ha resaltado que los sindicatos sanitarios denuncian "el caos y el colapso" en los hospitales de las Islas y especialmente en los centros de Atención Primaria.

"Existe una saturación agonizante entre el personal por la elevada carga de trabajo y el Govern sigue sin actuar, un hecho más que preocupante", ha lamentado Marí.

En este sentido, el PP ha considerado "fundamental" que la consellera de Salud, Paticia Gómez, "abandone de una vez el marketing y la propaganda y atienda la inminente necesidad de incrementar el número de profesionales sanitarios".

"No se puede aplaudir a los sanitarios por la tarde y recortar por la mañana, tal y como hace Armengol: se ha recortado el salario, a pesar del ingente esfuerzo hecho estos meses y, por otro lado, no se cubren las bajas, por lo que la queja es generalizada", ha explicado la diputada.

Para Marí, "el Govern sigue jugando la única carta de la improvisación y asfixia a los trabajadores hasta el punto de dejarlos en la UCI".

"Gómez no puede seguir bloqueada ni un minuto más y debe dimitir si no es capaz de gestionar como se necesita actualmente, pero lo que está claro es que no se puede mantener sin oxígeno a unos profesionales que están entregando sus vidas para salvar las de los demás", ha concluido.