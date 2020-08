Críticas a Lucía Etxebarría por pautar por redes una medicación alegando que sacó un 6,8 en Farmacología

Este jueves, la escritora Lucía Etxebarría se ha convertido en tendencia. No porque haya sacado una nueva novela o por una intervención en televisión, sino porque ha considerado que está capacitada para asesorar a una tuitera sobre cómo tomarse un medicamento.

Las redes se le han echado encima después de que la autora contestara a una usuaria el pasado miércoles. "Ese momento en que no recuerdas si te has tomado la medicación o no. ¿Qué hacéis?", preguntó la interesada.

A este mensaje, la valenciana contestó intentando ayudarla: "Depende de la medicación. Envíame un mensaje directo diciendo qué tomas y te digo si es seguro tomar una segunda dosis o no. Tuve un 6,8 en farmacología y solo aprobamos el 30% de los presentados, ¡y eso que la mitad no se presentó!".

Depende de la medicación. Envíame un DM diciendo qué tomas y te digo si es seguro tomar una segunda dosis o no. Tuve un 6,8 en farmacología y solo aprobamos el 30% de los presentados,¡ y eso que la mitad no se presentó!. Bs 💜💜💜💜 — Lucia Etxebarria ♀️ (@LaEtxebarria) August 26, 2020

Aunque la tuitera le respondió indicando los medicamentos, otros usuarios le recomendaron que no consultara cosas así por redes, sino que leyera el prospecto, hablara con su especialista o llamara al teléfono de información que indica el medicamento.

NO se consulta por Twitter algo así, mucho menos a alguien que NO tiene ni idea porque no es ni Médica de Familia ni Psiquiatra ni nada que se le parezca. Y además, siempre mejor si se puede, que sea TU médico de referencia que te conoce, el caso, la evolución,etc. — Feli Wichita (@FeliWichita) August 26, 2020

Rápidamente, Twitter comenzó a llenarse de críticas a la escritora por su mensaje y algunos usuarios revelaron que Lucía Etxebarría comentó en 2017 que había dejado la carrera de Psicología en la UNED tras curso y medio. Según explicaron, por tanto su tuit no sería cierto ya que Farmacología se estudia en tercero, por lo que la autora no habría llegado a cursarla.